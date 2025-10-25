Tess Lieder-Wester stopte dit jaar als handbalster. Het zorgt ervoor dat ze meer tijd heeft voor andere dingen, zoals tv-werk. Maar dat gaat de voormalig wereldkampioene nog niet altijd even goed af.

Lieder-Wester werkt hard aan haar status als tv-persoonlijkheid. Vorig jaar bij de Olympische Spelen in Parijs nam ze daar al een voorschotje op. Samen met voormalig topschaatsster Irene Schouten was ze verslaggeefster. Samen bezochten ze sporten en interviewden ze Nederlandse sporters. Maar daar bleef het niet bij.

Ex-handbalster blundert op tv

Zaterdagavond is Lieder-Wester namelijk weer op tv, als jurylid bij het programma Red Bull Stalen Ros. De voormalig handbalkeepster wordt vergezeld door de Vlaamse presentator Tom Waes en presentatrice Britt Dekker. Het linkje tussen Lieder-Wester en de show is snel gemaakt, aangezien ze een samenwerking heeft met Red Bull. De presentatie is in handen van Jan Versteegh en Airen Mylene.

Red Bull Stalen Ros is een soort Te land, ter zee en in de lucht. De bedoeling is om met een versierde fiets (de stalen ros) zo snel mogelijk een parcours wat omringd is met water af te leggen en de bel te rinkelen. Lieder-Wester is een van de juryleden die punten uitdeelt voor de door de duo's verzonnen creaties. Dat gaat in de eerste aflevering direct mis, zo blijkt uit een fragment op haar Instagram.

Te zien is hoe Waes en Dekker een 9 uitdelen. Dat is de oud-handbalster ook van plan, alleen zij verkijkt zich op het cijfer. In plaats daarvan graait ze naar de 6 en houdt ze die energiek in de lucht. Als ze daarop wordt gewezen door de rest van het team, wisselt Lieder-Wester het bordje snel om. 'Ik heb er nog steeds nachtmerries van!', lacht ze.

Mart Lieder

Lieder-Wester stopte dit jaar uit eigen belang met handballen, nadat ze meerdere malen kampte met hoofdblessures. Ze is getrouwd met voormalig voetballer Mart Lieder, die ook zijn carrière beëindigde vanwege aanhoudend blessureleed. Samen hebben ze één kindje: dochter Flo.

Videoseries met Lieder-Wester