Tess Lieder-Wester moet om vreselijke reden haar handbalpensioen vervroegen

Tess Lieder-Wester zou aan het eind van het huidige handbalseizoen stoppen met handbal, maar dat pensioen heeft ze moeten vervroegen. Helaas was het ook om een herkenbare reden.

Lieder-Wester haar ploeg Dortmund speelt vrijdag nog een wedstrijd om de derde plek in de Duitse handbalcompetitie tegen Thuringer. Die wedstrijd laat de doelvrouw echter schieten. In de vorige wedstrijd tegen HSG Blomberg-Lippe kreeg Lieder-Wester wederom een bal tegen haar hoofd. Daarom besloot ze zelf om de laatste wedstrijd van haar handbalcarrière niet te spelen, waardoor het duel met Blomberg-Lippe de laatste van haar rijke carrière is.

"Het is balen. Zo wil je eigenlijk niet eindigen. Maar aan de andere kant is het ook hoe het is", zo vertelde Lieder-Wester tegenover Nu.nl over haar vervroegde pensioen.

Tophandbalster Tess Wester hakt emotionele knoop door na 'heel veel impact op persoonlijke leven' Tess Lieder-Wester heeft haar pensioen als handbalster aangekondigd. Wester vindt dat haar gezinsleven niet meer te combineren is met een carrière als topsporter en ze wil haar hoofd meer rust geven na een turbulente carrière.

Blessure

De reden dat Lieder-Wester geen risico neemt na de bal op haar hoofd, is een hele begrijpelijke. De doelvrouw besloot om haar pensioen aan te kondigen omdat ze te veel kampte met de blessures aan haar hoofd. Lieder-Wester moest meermaals lange tijd revalideren door een blessure aan het hoofd veroorzaakt door de bal. Eerder stopte de doelvrouw al als international van Oranje.

Lieder-Wester gaf eerder al uitleg waarom ze stopt met handbal. "Ik heb dit seizoen twee keer hard een bal tegen mijn hoofd gehad. Twee keer acht of tien weken eruit, vier weken plat in bed, met de lampen uit. Dan besef je ineens: handbal heeft ook impact op mijn privé-leven en mijn gezondheid. Had ik nog nooit gehad. Als topsporter ben je egoïstisch. Maar ik heb nu gewoon een dochter en een gezin."

Ook vond Lieder-Wester dat ze te hard voor zichzelf was geweest. "Het was nooit goed genoeg. Als we verloren, ging ik voor de groep staan om mijn excuses aan te bieden omdat ik voelde dat het mijn schuld was. Heel erg dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ik zat mezelf dan zo in de weg. Dat was echt niet leuk meer. Het was niet altijd makkelijk om mij te zijn."