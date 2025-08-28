Tess Lieder-Wester stopte dit jaar als tophandbalster. De keepster kampte met meerdere hoofdblessures, waardoor ze aan haar eigen gezondheid zat. Stilzitten kan Lieder-Wester niet, dus maakt ze de nodige avonturen mee.

Die deelt ze graag met haar bijna 150.000 volgers op Instagram. Zo ging ze deze week met haar man en ex-profvoetballer Mart Lieder en dochter Flo naar het strand van IJmuiden. Dat plaatste ze netjes op het sociale medium. Maar er was ook een mapje met vergeten foto's die er later opkwam. Daar valt één ding op.

Aangevallen Lieder-Wester

Op foto 1 wordt de oud-international van Oranje omringd door eenden en kippen tijdens een wandeling. 'Ik word aangevallen, stuur hulp', schrijft ze er gekscherend bij. Verder post Lieder-Wester wat selfies en deelt ze vertederende beelden van haar man en dochtertje.

Maar wat daarnaast opvalt, zijn de vlaggen van Borussia Dortmund die wapperen op het speeltoestel in de tuin van de familie. Twee stuks hangen er. 'Altijd zwart geel', aldus Lieder-Wester, die haar club afsloot bij de Duitse handbalclub. Toch hebben de vlaggen ook een ander doel: 'Het jaagt de vogels weg'.

Handbalpensioen

De foto's bevestigen waar Lieder-Wester naar zocht na het aankondigen van haar pensioen. Ze wilde meer tijd besteden aan haar gezin en gezondheid. "Ik word bijna 32 en mijn hoofd moet nog wat langer mee", beargumenteerde ze haar keuze. "Ik gen iet van enorm van het moeder zijn, maar het neemt wel veel tijd en energie in beslag."

Lieder-Wester sloot haar interlandcarrière al eerder af, in december 2024, nadat ze niet langer geselecteerd werd voor Oranje. Ze speelde in totaal 152 interlands en hielp Nederland naar meerdere medailles, met als hoogtepunt het winnen van het WK-goud in 2019. Eind dit jaar is ze als ambassadeur betrokken bij het WK handbal in Nederland en Duitsland.