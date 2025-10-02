Irene Schouten heeft een positieve update naar buiten gebracht over haar jonge kindje. De kleine Dirk, die in december één jaar wordt, kampt met een zeldzame genetische mutatie. De ex-topschaatsster was donderdag met haar zoontje in het ziekenhuis voor een controle en kreeg daar goed nieuws.

De 33-jarige Schouten stopte anderhalf jaar geleden met schaatsen en werd vervolgens vrij snel zwanger van haar man Dirkjan Mak. Op 6 december 2024 kwam de kleine Dirk ter wereld. Tijdens de zwangerschap werd de meervoudig olympisch kampioene al eens opgenomen in het ziekenhuis en die vervelende bezoekjes gingen ook na de bevalling verder.

Zeldzame situatie

Al snel bleken er namelijk ook zorgen om de gezondheid van Dirk. Er werd een zeldzame genetische mutatie ontdekt. Hoe zeldzaam de situatie is, blijkt wel uit het interview van Schouten met het AD. "Er zijn maar elf bekende gevallen van in de wereld", aldus de ex-topschaatsster. "En Dirk heeft er ook epilepsie bij. Dus we weten gewoon echt niet wat de prognose is."

De experts in het ziekenhuis weten er dus ook heel weinig van af. Zij moeten het doen met dezelfde informatie die Schouten op het internet vindt. Wel weet ze al dat 'hij nooit zo gaat functioneren als wij'. "Alleen, ik hoop dat hij daarin wel nog kan genieten. En daar doen we alles aan. Maar we weten gewoon niet wat de toekomst biedt."

Positieve update

'Even op controle', zet Schouten donderdag in haar Instagram Stories. Te zien is dat Dirk in het AMC Ziekenhuis in Amsterdam is. 'Dirk is bijna een maand van de prednison af. En nog steeds aanvalsvrij! Nu mogen wij ook langzaam afbouwen met de andere medicatie.'

Ze zet er nog een veelzeggende emoji achter, namelijk één met gekruiste vingers. Fingers crossed is een Engelse uitspraak die vrij kan worden vertaald naar 'duimen maar' of 'op hoop van zegen'.

'Met elk stapje dat hij maakt'

Dirk kon een maand geleden nog niet zitten, iets wat de meeste baby's van negen maanden wel kunnen. "Met elk stapje dat hij maakt, zijn we blij." Schouten hoopt dat haar zoontje een beetje mee kan in de maatschappij, maar weet ook dat dat moeilijk zal worden.

