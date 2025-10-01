Het openhartige verhaal van schaatsicoon Irene Schouten over haar ernstig zieke zoontje heeft indruk gemaakt in de sportwereld. De drievoudig olympisch kampioene blijft ondanks de pittige situatie waarin ze zit bijzonder actief op meerdere fronten. Collega-olympiërs spreken dan ook vol lof over haar.

Schouten stopte anderhalf jaar geleden plotseling met schaatsen op het hoogste niveau en al snel kwam het blijde nieuws dat ze in verwachting was. De specialiste op de lange afstanden beviel in december 2024 van haar eerste zoontje: Dirk. Ze keerde daarna terug in het marathonpeloton en was van plan een eigen ploeg te beginnen, maar dat ging niet door toen bleek dat daar zoontje met de nodige medische problemen kampt.

Schouten wilde dolgraag het recordaantal marathonzeges overnemen van Atje Keulen-Deelstra, maar heeft haar schaatsplannen voorlopig in de koelkast gezet om tijd te hebben zich op haar gezin te richten.

'Dat gun ik haar'

Voormalig tophockeysters én schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As bespreken de lastige situatie van Schouten in de podcast die ze wekelijks maken voor Sportnieuws.nl. Zo komt er onder meer een stelling aan bod: 'Hopelijk pakt Irene Schouten binnen een paar jaar alsnog het zo gewenste marathonrecord.'

“Eens", reageert Van As razendsnel. "Ja dat gun ik haar. Ze staat op 59 gewonnen marathons en het record staat op 61. Ze hoeft er dus nog maar drie. Ze zit natuurlijk in een iets andere situatie dan voorheen, haar zoontje is ernstig ziek. Daar ligt dus alle focus op, op zijn gezondheid en op zoveel mogelijk mooie momenten met elkaar meemaken. Op veel liefde binnen dat gezin.”

'Twee Irene Schoutens?'

“Ze is wel fit", zegt Van As over Schouten, die onder meer flink aan het hardlopen is. "Ze doet heel veel, het is niet een vrouw die stilzit. Ze heeft natuurlijk allemaal reformer Pilates-zaken geopend. Ik denk soms: hoe doet die vrouw dat joh? Het lijkt wel of er 48 uur in haar dag zit. Zou ik ook weleens willen hebben.” Hoog grappend: “Zijn het er geen twee?” Van As: “Misschien zijn er wel twee Irene Schoutens?”

“Maar ze is pas 33, zeker marathonschaatsen kun je natuurlijk best lang doorgaan en haar passie ligt daar natuurlijk ook. Dus ik denk niet dat ze dat uit haar hoofd gezet heeft. Binnen een paar jaar is dat echt wel haalbaar. Dat denk ik echt.” Hoog: “Wat je zegt, ze moet het willen met de situatie waar ze in zit. Maar het zou wel vet zijn.”

Genieten

Schouten is ondanks de heftige situatie positief ingesteld en ze hoopt dat Dirk nog de nodige stapjes kan gaan maken. Ze is echter ook realistisch: "We weten ook: hij gaat nooit zo functioneren als wij. Alleen, ik hoop dat hij daarin wel nog kan genieten. En daar doen we alles aan. Maar we weten gewoon niet wat de toekomst biedt."

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week komen onder meer het belabberde spel van Ajax, het aanstaande schaatsseizoen en de mogelijke verschijning van Van As of Hoog in een realityprogramma aan bod. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: