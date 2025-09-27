Het leven van ex-topschaatsster Irene Schouten (33) is de laatste anderhalf jaar enorm veranderd. De drievoudig olympisch kampioene stopte met topsport, werd onderneemster én moeder. Door een zeldzame genetische mutatie bij haar zoontje Dirk breken er echter ook onzekere tijden aan voor het gezin.

Schouten had altijd al de droom om kinderen te krijgen en eind december werd dat werkelijkheid. Toen verwelkomde ze na een pittige zwangerschap met de nodige ziekenhuisopnames samen met haar man Dirkjan hun eerste kindje: Dirk.

Zeldzame genetische mutatie

Al snel bleken er ook zorgen om de gezondheid van Dirk. Er werd een zeldzame genetische mutatie ontdekt. Hoe zeldzaam de situatie is, blijkt wel uit het interview van Schouten met het Algemeen Dagblad. "Er zijn maar elf bekende gevallen van in de wereld", aldus de ex-topschaatsster. "En Dirk heeft er ook epilepsie bij. Dus we weten gewoon echt niet wat de prognose is."

Ook experts in onzekerheid

Ook experts in het ziekenhuis kunnen weinig met zekerheid zeggen omdat het een vrij recent ontdekte mutatie is. "Ik heb heel het internet al afgespepurd over wat we kunnen doen, maar dit is pas in 2022 ontdekt", stelt Schouten. "De arts van het AMC zei al: 'Irene, jij weet net zoveel als ik'. Al die documenten die ik online heb gevonden, heeft hij ook gelezen."

Schouten is desalniettemin positief ingesteld en hoopt dat Dirk nog de nodige stapjes kan gaan maken. Ze is echter ook realistisch: "Maar we weten ook: hij gaat nooit zo functioneren als wij. Alleen, ik hoop dat hij daarin wel nog kan genieten. En daar doen we alles aan. Maar we weten gewoon niet wat de toekomst biedt."

Meekunnen in maatschappij

Dirk is inmiddels negen maanden oud. Waar de meeste baby's in die leeftijdscategorie al kunnen zitten, is dat bij Dirk niet het geval. "Met elk stapje dat hij maakt, zijn we blij." Schouten hoopt dat zijn zoontje ondanks de heftige diagnose een mooi leven kan leiden. "Als hij maar een beetje mee kan in de maatschappij. Wat al moeilijk zal gaan worden."

Nieuwe uitdaging voor Irene Schouten

De topschaatsster maakte twee weken geleden voor het eerst bekend dat er een genetische mutatie was ontdenkt bij Dirk. Daardoor ging er ook een streep door haar plannen om een eigen marathonploeg op te starten en terug te keren in de top van de schaatswereld. Toch zit ze allerminst stil. Eerder dit jaar begon ze samen een bekende van haar een nieuw bedrijf: RFRMR, dat zich richt op reformer pilates. Daar maakte Schouten zelf veelvuldig gebruik van na haar zwangerschap.

