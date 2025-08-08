Jermaine Jenas heeft keihard uitgehaald naar de BBC. De oud-international van Engeland (21 interlands) beschuldigt de Britse tv-zender ervan zijn leven te hebben afgepakt. Jenas zou ongepaste berichten hebben gestuurd.

De oud-voetballer was geregeld als analist te zien in het programma Match of the Day. Sinds een paar jaar was Jenas bij de Britse omroep ook co-presentator van The One Show.

"Ik heb de afgelopen tien jaar in de media gewerkt en heb het afgelopen jaar veel meegemaakt. Het was een heel moeilijke periode voor mijzelf en mijn familie, maar ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen en de volle verantwoordelijkheid op me genomen voor wat er is gebeurd. Dat is heel belangrijk om te doen", stelt Jenas in de podcast Mennie Talks van ondernemer Reece Mennie.

De 42-jarige Jenas gaat verder: "Je maakt veel verschillende emoties door, zoals woede en verwijten, maar uiteindelijk besef je: 'Neem je verantwoordelijkheid, Jermaine, dan kun je verdergaan'."

Reden voor ontslag

Jenas zou ongevraagd berichtjes hebben gestuurd naar een vrouwelijke collega, waarna de BBC hem ontsloeg wegens ongepast gedrag. De oud-speler van onder meer Newcastle United en Tottenham Hotspur scheidde van zijn vrouw, met wie hij zestien jaar getrouwd was, en besloot zijn leven om te gooien.

"Omdat ze mijn leven konden afpakken, wat betreft alle deals die ik had, de klussen die ik op dat moment had, zei ik dat me dat nooit meer zou overkomen. Dus ik heb onlangs mijn eigen productiebedrijf opgezet", aldus Jenas.

Weinig ruimte voor andere klussen

Volgens de oud-voetballer bood werken voor de BBC hem weinig ruimte voor andere klussen. "Er is veel wat ze van je willen en wat je niet van ze mag doen. Wedkantoren wilden met me werken omdat ik in de voetbalwereld zat, maar de BBC haat dat vanwege de problemen met gokken in het algemeen. Dus dat blokkeerden ze allemaal."

"Er werd veel tegengehouden aan de ene kant, maar voetbal bracht me wel wat. Maar de realiteit is dat het allemaal is uitgewist, alles is weggenomen."