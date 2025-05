Veelbesproken oud-international openhartig over scheiding na seksschandaal: 'Dat is een mannending'

Jermaine Jenas bestormde de Engelse televisiewereld in rap tempo na het beëindigen van zijn voetballoopbaan, maar zijn imago liep het afgelopen jaar een gigantische deuk op. De voormalig international werd ontslagen door een seksschandaal en zag eerder dit jaar ook zijn huwelijk stuklopen. Jenas heeft zich voor het eerst over die breuk uitgesproken.

"Het was haar keuze en ik moest het accepteren", vertelt de oud-voetballer in de podcast Filthy Fellas. "Als het aan mij had gelegen, en ik denk dat veel mannen zo zijn, was ik bereid om de rest van mijn leven ongelukkig te zijn zodat ik mijn kinderen elke dag kon zien."

"Dat is een mannending", denkt Jenas, die 21 interlands voor het Engelse team speelde. "Als ik elke dag wakker word met mijn kinderen dan ben ik bereid om mijn eigen geluk op te offeren. De realiteit was dat we beiden in een positie zaten waarbij we zoiets hadden van: zijn we echt gelukkig? Ik vond het minder erg om te zeggen: 'Ik zal ongelukkig zijn als ik met jou en deze kinderen in dit huis kan blijven.' Maar het mocht niet zo zijn en we zijn onze eigen weg gegaan."

Confronterend

De Engelsman denkt dat het op latere leeftijd confronterend zal zijn: "Ik geloof dat er een moment komt waarop ik op een dag in mijn appartement zit en denk: 'Dit is waanzin. Ik had mijn hele familie elke dag om me heen. Nu hoor ik dat getrippel van voeten niet meer.' Dat zal lastig zijn, maar hoort erbij."

Opmerkelijk genoeg waren zijn berichten naar andere vrouwen volgens Jenas niet de reden voor hun scheiding: "We hadden een tijdje problemen en dan komt het tot een climax. Uiteindelijk neem je de beslissing om te zeggen dat we als volwassenen betere ouders voor onze kinderen zullen zijn als we vrienden blijven. We hebben 16 fantastische jaren samen gehad. Ze is een geweldige vrouw."

Schandaal

Jenas gold als opkomend talent in de Engelse tv-industrie. Hij was analist bij onder meer Match of the Day, werd daar gezien als gedroomde opvolger van Gary Lineker en presenteerde The One Show. Dat alles raakte hij in één klap kwijt door het schandaal.

De oud-voetballer werd ontslagen voor het versturen van seksuele berichten naar twee collega's en stak daarvoor de hand in eigen boezem, want hij was tenslotte getrouwd. Wel stelde hij dat alles met wederzijdse toestemming was gegaan en er niets illegaals aan zijn berichten was. Later bleek dat hij nog een keer de fout in was gegaan toen er in de Britse media pikante berichten opdoken die hij had gestuurd aan een andere vrouw.