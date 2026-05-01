Cabaretier Peter Pannekoek is groot voetbalfan en kan de iconen van de sport dan ook enorm waarderen. Toch onthult hij dat Marco van Basten zijn leven 'een stuk moeilijker gemaakt heeft'. Dat heeft alles te maken met zijn achternaam.

De 39-jarige Pannekoek werd geboren in het jaar dat Van Basten als speler de overstap maakte van Ajax naar AC Milan. Daar groeide de spits uit tot een legende. In seizoen 2008/2009 keerde hij terug bij Ajax als trainer.

Dat had impact op het leven van de cabaretier. "Wist je dat ‘pannenkoek’ heel lang volledig uit de mode is geweest als scheldwoord?’’, zegt hij in een interview met het AD. Maar de slechte prestaties van Van Basten bij Ajax maakten daar een einde aan.

Scheldwoord

"Totdat Marco van Basten als Ajax-trainer opeens werd uitgejouwd door die ene supporter op de tribune, weet je dat nog?", vervolgt Pannekoek. De ploeg verloor in eigen huis van sc Heerenveen. Op het moment de coach richting de catacomben liep, werd hij aangesproken door een fan. 'Hey Marco, bedankt hè... Pannenkoek!'

"Had ik weer: schelden met ‘pannenkoek’ was opeens weer helemaal terug", vertelt Pannekoek. "Je zou kunnen zeggen dat Van Basten mijn leven een stuk moeilijker heeft gemaakt.’’

Impact op Van Basten

Het moment is Van Basten zelf ook altijd bijgebleven. Dat blijkt uit zijn biografie Basta uit 2019. "Het woord pannenkoek zal voor mij nooit meer hetzelfde klinken", schreef hij. "Je zou zeggen: hoe erg is dat? Een onschuldig, bijna ludiek woordje. Maar op de een of andere manier trof hij me met dat woord."

"Juist omdat het zo onschuldig is, zo gewoon", legt Van Basten uit in het boek. "Omdat het zo'n lullig woord is. En dat maakte het uitermate pijnlijk: die vent had geen ongelijk. Het was een voltreffer van die jongen. Pannenkoek. Erger kon iets me op dat moment niet raken. Ik voelde me ook echt een pannenkoek"