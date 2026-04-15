Marco van Basten maakt momenteel een lastige periode door in zijn privéleven. Eerder dit jaar maakte hij bekend dat zijn vrouw Liesbeth ernstig ziek is. Maar inmiddels bevindt het voetbalicoon zich in een bizarre situatie. Hij wordt namelijk gestalkt door een verwarde vrouw.

Woensdag kwam via het Instagram-account RealityFBI dat er iemand in Amsterdam een hetze is gestart tegen oud-voetballer Marco van Basten. Zo hingen er verspreid door de hoofdstad diverse briefjes met aantijgingen richting hem en zijn vrouw Liesbeth, die volgens de schrijver vreemd zou gaan. Inmiddels heeft Van Basten voor het eerst gereageerd op de situatie, die voor hem erg pijnlijk is. Bovendien stelt hij te weten wie de dader is.

'Verwarde Italiaanse'

"Het is een verwarde vrouw uit Italië, die zegt dat mijn vrouw vreemdgaat en door de duivel is bezeten", vertelt de voormalig profvoetballer in gesprek met RTL Boulevard. Eerder zij de vrouw ook al vervelende dingen over de kinderen van Van Basten. "Mijn kinderen zouden ook slecht zijn en een negatieve invloed hebben op mij."

De 61-jarige Utrechter wordt bovendien al geruime tijd door de Italiaanse lastig gevallen. "Deze vrouw staat in contact met 'het hemelse' en vindt het dus zeer belangrijk dat ik gered moet worden uit deze duivelse sferen", licht Van Basten daarover toe. Waar het eerst nog werd afgedaan als iets lacherigs, is dat nu anders. "Ze gaat steeds verder."

'Het is een patiënt'

Vooral Van Basten's vrouw Liesbeth moet het dus behoorlijk ontgelden. De verwarde Italiaanse knutselde zelfs een nepfoto van haar, waarin het leek alsof ze vreemdging. "Je kan zo zien dat mijn vrouw er niet op lijkt." Ook stopte de vrouw briefjes in de brievenbus bij de buren.

Wel denkt Van Basten dat de bijzondere situatie vooral te maken heeft met de gesteldheid van de dame in kwestie. "Het is een patiënt die behandeld zou moeten worden. Ik hoop dat het snel en goed opgelost kan worden", besluit de drievoudig winnaar van de Gouden Bal.

Van Basten niet op TV

Het nieuws van de hetze tegen zijn vrouw Liesbeth komt op een opvallend moment. Enkele weken geleden besloot Van Basten namelijk om zijn werkzaamheden als TV-analist voorlopig neer te leggen. De reden was de gezondheid van zijn vrouw, die ernstig ziek is. Waarom de verwarde Italiaanse dan juist in hogere versnelling is gaan stalken, is onduidelijk.