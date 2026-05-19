Vandaag Inside wordt de komende weken opgenomen op Curaçao. Maandag was de eerste aflevering op locatie en daarin bespraken de heren onder meer het reilen en zeilen van andere talkshows. Johan Derksen veerde op toen hij hoorde wat ex-topvoetballers Ruud Gullit en Marco van Basten verdienen.

Curaçao is geplaatst voor het WK voetbal 2026 en is daarmee de deelnemer met het laagste aantal inwoners. Ook is het een van de jongste landen ter wereld, want sinds 2010 is Curacao een land binnen het Nederlands koninkrijk. Daarvoor was het deel van de Nederlandse Antillen.

Het zou logisch zijn als Vandaag Inside tijdens het WK voetbal op Curaçao is, om dan mee te kunnen leven met het volk terwijl het nationale team in de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan de slag gaat. Maar de Vandaag Inside-heren zijn al een maand voor dat WK op het eiland en zijn ze alweer terug voordat het toernooi begint.

Ruud Gullit

Maandagavond bespraken Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen onder meer het stoppen van de voetbaltalkshow Studio Voetbal van de NOS. Ze hebben geen hoge pet op van het programma en kijkcijferexpert Tina Nijkamp weet dat het kijkersaantal ook flink is gedaald door de jaren heen.

Van der Gijp maakt vervolgens een opmerking over Rondo, een voetbaltalkshow bij Ziggo Sport. "Als je nou aan Ruud Gullit vraagt hoeveel mensen daar naar kijken, dan zegt hij: 'Dat maakt niet uit'. Daar maakt niemand zich druk om. Maar dan zou ik daar niet gaan zitten", aldus Gijp, die met Gullit samenspeelde bij PSV. "Ik ga niet in een programma zitten waar niemand zich druk maakt of er iemand naar kijkt."

Salaris

Nijkamp weet dat er zo'n 60.000 mensen kijken per aflevering van Rondo. Derksen merkt op dat het een duur programma zal zijn, want gasten als Gulilt en Marco van Basten zullen niet voor niks opdagen. Sportmarketeer Chris Woerts zegt: "Die krijgen echt veel geld hoor, die jongens die daar zitten. Tussen de 7.500 en 10.000 euro per aflevering." Dat verbaast Derksen. Hij zegt: "Kunnen wij niet naar Ziggo?"

Woerts haalt daarna een herinnering op over wijlen Johan Cruijff. Toen Woerts betrokken was bij de aankoop van de Champions League-uitzendrechten door SBS 6, wilde de zender Cruijff strikken als analist. Nummer 14 vroeg 80.000 euro. Per seizoen? Nee: per wedstrijd.

