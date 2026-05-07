Nu het voetbalseizoen langzaamaan op haar einde loopt, is de spanning in de verschillende competities om te snijden. Maar dag in dag uit naar een schermpje kijken, kan ook zijn tol gaan eisen. Dat maakte Wim Kieft mee, die onlangs een opvallende bekentenis deed over zijn kijkgedrag. Volgens de oud-topvoetballer ligt er een duidelijke valkuil op de loer.

De strijd om het kampioenschap in de Eredivisie is natuurlijk al lang en breed uitgemaakt, maar daarachter wordt het elke week spannender. Ook diverse buitenlandse topcompetities naderen de apotheose, waardoor veel voetbalfans dagenlang aan de buis zitten gekluisterd. Maar voor Wim Kieft wordt al dat voetbal kijken soms een beetje te veel.

'Grootste valkuil'

Kieft komt met een openhartige ontboezeming over de gevolgen die eindeloos lang voetbal kijken met zich mee kan brengen. "Ik zat gister naar ESPN te kijken", begint hij zijn bekentenis in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "En de grootste valkuil als je zo veel voetbal gaat kijken, en je hebt een hele lekkere stoel of een bank, en die wedstrijd is net zo slecht als Fortuna - Feyenoord, dat je soms even weg zakt."

Aangezien het voetbal de afgelopen weken zo veel spektakel heeft opgeleverd, is het lastig om ook aandachtig te blijven kijken als de wedstrijd wat tegenvalt. "Dan val je na een minuut of acht zeg maar weg, en wordt je pas in de tweede helft weer wakker", aldus een openhartige Kieft. "Soms heb ik moeite om mijn oogjes open te houden."

Vroeg uit de veren

Toch heeft een slaperige Kieft niet alleen maar te maken met het abominabele spel in de Nederlandse Eredivisie. Hij moet immers vaak al vroeg uit de veren om op stap te gaan met zijn vrouw. "Ik ga met mijn vrouw tennissen in de ochtend, en wandelen en zwemmen. Dus als ik om twaalf uur kan gaan zitten, ben ik eigenlijk al klaar."

De 63-jarige Kieft hoeft binnenkort in ieder geval niet meer vanaf de bank te kijken naar de vaak wat tegenvallende wedstrijden in de Eredivisie. Van 18 tot en met 29 mei trekken de heren van de podcast naar Curaçao. Dan kan het voetbalicoon in ieder geval op zijn lauweren rusten, terwijl hij geniet van het strand en het Caribische zonnetje.

