De speelsters van Manchester City vierden woensdagavond gezamenlijk de winst van de landstitel in Engeland, maar daarbij ontbrak Oranje Leeuwin Vivianne Miedema. Zij was al een tijdje afwezig bij de club vanwege familieomstandigheden en heeft donderdag gedeeld wat er precies aan de hand is.

Samen met haar broer Lars plaatst Miedema op Instagram een heftig bericht over haar moeder. "De afgelopen 2,5 weken zijn ontzettend moeilijk geweest voor ons als familie. Mijn moeder kreeg ernstige complicaties na haar chemobehandeling tegen kanker en ligt sindsdien op de intensive care."

"Ze heeft gevochten voor haar leven en wonder boven wonder is ze weer wakker geworden. Nu vecht ze hard voor kleine stapjes in haar herstel, maar er liggen nog veel grote uitdagingen voor ons. Bedankt allemaal voor alle liefde, steun en berichten in deze periode", schrijven Miedema en haar broer in het bericht op het sociale medium.

Miedema enkele weken afwezig

Het bericht van Miedema verklaart direct waarom ze de afgelopen tijd niet aanwezig was op het voetbalveld. Ze speelde op 28 maart nog mee in de wedstrijd van Manchester City tegen stadgenoot Manchester United en scoorde toen tweemaal, maar kwam sindsdien vanwege de familieomstandigheden niet meer in actie bij haar club. Ook was ze er niet bij tijdens de twee WK-kwalificatieduels van Oranje tegen Frankrijk in april.

Miedema miste door de privésituatie ook het feestje dat de speelsters van Manchester City woensdag vierden nadat ze landskampioen waren geworden. "Ik kan niet wachten om mama te vertellen dat we kampioen zijn geworden", sluit de Oranje Leeuwin het bericht dan ook af.

De speelsters van Manchester City lieten toen echter ook zien dat ze aan haar denken. Zij hielden tijdens het feestje een shirt met de naam van Miedema in de lucht.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover