Femke Kok hoopt haar succesvolle olympische seizoen komend jaar een vervolg te geven. De schaatskampioene is inmiddels zachtjesaan begonnen aan de voorbereiding daarop. Nu het nieuwe seizoen nog jong is, wil Kok nog wel eens een oogtje dichtknijpen wat betreft haar grootste verslaving.

Kok is al jarenlang alleenheerser op de 500 meter. Afgelopen seizoen verbrak ze het oude record van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa op de sprint: in Salt Lake City klokte ze 36,09. Afgelopen februari in Milaan kwam er een droom uit voor de snelheidsduivel van Team Reggeborgh. Op haar geliefde afstand pakte ze goud in een olympisch record. Een paar weken later werd ze ook nog eens wereldkampioene sprint door alle vier de afstanden te winnen.

Femke Kok is een zoetekauw

Het grote geheim achter Koks succes? Misschien is het wel haar liefde voor lekkernijen. Van de 25-jarige Nederlandse topschaatsster is bekend dat ze dolgraag taartjes, oranjekoek of ander lekkers naar binnen smikkelt. "Je kunt me echt wakker maken voor gebakjes. Ik eet sowieso elke week een taartje, zelfgebakken of van de bakker", zei ze ooit in gesprek met De Volkskrant.

Verder let Kok als topsporter natuurlijk wel streng op haar voeding. "Heel veel is gezond, maar soms moet je wel iets lekkers nemen omdat je daar ook gelukkig van wordt", verzekerde ze in een interview met Trouw.

Schaatskampioene op taartjestocht

Momenteel werkt Kok zich in het zweet met vooral inline-skaten, fietsen en heel veel fysieke trainingen. Dat ze nog zo vroeg in de voorbereiding zit, betekent dat ze zo nu en dan nog wel wat ongezonds mag hebben. Dus ging ze op een taartjestocht in Heerenveen na het skeeleren. Allereerst trakteerde ze haar collega's van Team Reggeborgh op wat lekkers.

"Op Mallorca (op trainingskamp, red.) in het hotel had je een hele uitgebreide dessertkaart, met allerlei verschillende taartjes. Dan keken wij (Kok en Anna Boersma, red.) elkaar aan van: hoeveel taartjes gaan we nemen? Als jij er drie neemt durf ik dat ook", herinnert Kok zich in de vlog die ze doet met TeamNL. De titel zegt genoeg: "Dit is waar ik het meest van hou."

Bij één van de bakkers in Heerenveen eet Kok altijd de aardbeienslof, haar grote favoriet. "Dat is gewoon perfect", vindt ze. Het lekkernij krijgt van Kok dan ook een 10. Bij de volgende eettent neemt ze monchoutaart. Dat is stuk drie van de dag. Daar blijft het niet bij, want Kok sluit af met carrot cake. "Ik eet gewoon gezond, alleen af en toe kan je best een keer een taartje hebben. Dat vind ik het lekkerst. Dan geniet ik er ook extra van."

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