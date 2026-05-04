Het WK snooker 2026 heeft zijn climax bereikt en de grote finale gaat tussen Shaun Murphy en Wu Yize. Maar een vrouwelijke demonstrant zorgde voor een andere climax en zette in Sheffield de boel behoorlijk op stelten.

Snooker is een sport waarbij concentratie van groot belang is. Het is daarom in de zaal Crucible Theatre in Sheffield muisstil. Pas als een bal is uitgerold, dan mag het publiek een beleefd applausje laten horen of even de keel schrapen.

Groot was dan ook de onrust toen een vrouw vanuit het publiek richting de snookertafel beende en over de reclameborden klauterde om ergens tegen te protesteren. De krant The Sun heeft inmiddels ontdekt dat de vrouw Sasha Swan heet en een profiel heeft op OnlyFans, een platform dat vooral bekend staat vanwege pikante content.

Kijk-en luistergeld betalen

Terwijl Wu in de finale aan de tafel stond en aan de beurt was om te stoten, begon de vrouw aan haar onsamenhangende verhaal. Ze zei dingen als "Wie betaalt verdomme nou kijk- en luistergeld? Niemand betaalt voor zijn tv-kijkrecht."

Sorry for this, but in conclusion: the girl (drunken trash) who ran out on stage at the Crucible today is the porn/OnlyFans actress "Sasha Swan". It was pure PR to get herself talked about.



An absolute disgrace for snooker. Hope it never happens again.#WorldChampionship — SnookerLover (@Snooker147Lover) May 3, 2026

Een voormalig politieagent stormde op haar af om te voorkomen dat ze de spelers iets zou aandoen. Nog drie andere medewerkers van de beveiliging bemoeiden zich ook met de situatie en sjorden haar de zaal uit. De staatsomroep BBC liet niets zien van de hele vertoning. Kijkers moesten het doen met beelden van de snookertafel.

Ronnie O'Sullivan

Op X liet Swan daarna meer van zich horen. Met veel schuttingtaal mikte ze haar pijlen op de BBC. "Ja, ik was het net", zei ze. "Ik heb net de snookerfinale verstoord met mijn team. Maar ze hebben me er snel uitgezet. Maar wie betaalt er verdomme nou voor zijn kijk- en luistergeld? Het kan me allemaal geen ruk schelen. De BBC niet, het snooker niet. Iedereen kan de pot op. Ga naar mijn Twitter-account en dan zie je mij en Ronnie O'Sullivan. Ik zou willen dat hij er was. Ronnie, de groeten van mij."

Zevenvoudig wereldkampioen O'Sullivan werd uitgeschakeld in de tweede ronde door John Higgins in een ware thriller. De eveneens 50-jarige Higgins, die viervoudig wereldkampioen is, won met 13-12 in frames. O'Sullivan had zaterdag een voorsprong genomen van 6-2 en liep zondag uit naar 9-4, maar daarna vocht Higgins zich terug. De Schot kwam zelfs op 12-11, maar O'Sullivan wist er 12-12 van te maken, zodat er nog een beslissende frame moest worden gespeeld. Die won Higgins.