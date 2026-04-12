De Belg Luca Brecel hoopt dit jaar voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen snooker te worden. Daar moet de markante speler wel een bijzondere route voor afleggen.

Door een mysterieuze afwezigheid, wat later gezondheidsproblemen bleken, donderde Brecel hard naar beneden op de wereldranglijst. Tegenwoordig is hij de nummer 46 van de wereld en dat betekent: kwalificaties spelen. Die starten zondag voor hem.

Kwalificaties WK snooker

"Een lastige klus", noemt Brecel het in gesprek met Sportnieuws.nl, "maar de kansen zijn er. Die moet ik gewoon pakken." Het zal wennen zijn voor de Belg. "Maar ik speel best graag in de kwalificaties, omdat je zo in het toernooi kunt groeien. Met natuurlijk het nadeel dat je ook heel makkelijk daar kunt verliezen, omdat er zulke goede spelers zijn."

In de ogen van Brecel is er dus niet veel anders. Behalve de speellocatie. De kwalificaties worden afgewerkt in het English Institute of Sport, in plaats van voor de ogen van miljoenen kijkers in de iconische Crucible Theatre. "Dat zal even wennen zijn. Maar ik heb de laatste jaren veel kwalificaties afgewerkt, dus we zien wel."

Vrije val door 'frustrerende' periode

De Belg heeft veel toptoernooien moeten missen. Brecel was er vanwege gezondheidsredenen niet bij op enkele belangrijke momenten in China en Saoedi-Arabië, waardoor hij veel punten misliep. "Dat is meteen een klap op de ranking, dat is ook gebleken."

Hij had nog wel het geluk dat hij de kwartfinales van het WK haalde, anders was hij mogelijk nog verder gezakt. Toch blijft Brecel strijdbaar ondanks de 'frustrerende' periode. "Het goede is: je kunt altijd terugkomen", is hij resoluut. Ook het plezier in het spelletje is gebleven. "Absoluut, ik speel minstens vijf keer per week."

Dark horse

Ondanks zijn magere bezetting op de wereldranglijst zal de concurrentie het gevaar van Brecel kennen. "Ik ben een van de top-4 kandidaten die ze liever niet tegen komen. Omdat ik vorig jaar ook dat goede WK heb gespeeld. Voor mijn gevoel mijn beste, ondanks dat ik hem al eerder heb gewonnen. Ik weet dat ik die venue wel kan presteren. Maar alles hangt af van de vorm van de dag", weet hij.

Angst is er niet. "Dat heb ik nooit gehad in mijn carrière. Ik denk altijd: alles kan. Nooit schrik gehad. Het doel is minimaal plaatsen. Als dat lukt, dan geloof ik wel dat ik ver kan komen."