Snookerlegende Ronnie O'Sullivan weet als geen ander hoe het voelt om op jonge leeftijd de sportwereld te veroveren. De Engelsman, inmiddels 49, ziet veel van zichzelf terug in dartswonder Luke Littler en had één belangrijke boodschap voor de 18-jarige sensatie: blijf met beide benen op de grond.

"Hij is al nummer één, hij wint toernooien. Het is slechts een kwestie van tijd voordat hij officieel de beste is", zei O'Sullivan tegenover het Britse Daily Star Sport. "Ik was niet zo goed op die leeftijd. Hij staat er alleen voor. Fenomenaal."

Een wijze les van 'The Rocket'

Toch kwam er ook een waarschuwing van The Rocket, die zelf op zijn zeventiende debuteerde bij de profs in het snooker. "Ik vind hem slim en zelfverzekerd. Hij kent zijn spel. Soms hoef je niet op je best te zijn, het gaat erom dat je piekt op het juiste moment. Hij lijkt daar heel goed in. Maar het belangrijkste blijft: met beide benen op de grond blijven."

Volgens O'Sullivan beschikt Littler over precies datgene wat kampioenen onderscheidt: rust en zelfkennis. "Er is geen formule die voor iedereen werkt. Je moet ontdekken hoe jij het beste presteert. Hij lijkt een goede familie te hebben en doet alles goed", klinkt het vol lof over zijn landgenoot.

Littler dendert door naar nieuwe finale

Littler heeft zich in recordtempo tussen de grootheden van de dartssport gemengd. In zijn eerste jaar als prof won hij al meerdere majors en groeide uit tot publiekslieveling door zijn bravoure op het podium. Tijdens de World Grand Prix overleefde hij drie matchdarts tegen Gerwyn Price en schakelde vervolgens Gian van Veen, Mike De Decker en oud-winnaar Jonny Clayton uit.

Zondag wacht de ultieme test in Leicester: de finale tegen Luke Humphries, de regerend wereldkampioen. Humphries bereikte de eindstrijd via een 5-3 zege op Danny Noppert, die in de halve finale nog knap terugkwam van 4-1 naar 4-3, maar uiteindelijk tekortkwam tegen Cool Hand Luke.

Vijfde hoofdstuk in de strijd der Lukes

Het is al de vijfde grote tv-finale tussen de twee Lukes. Humphries won er drie van, maar dit keer lijkt de vorm aan de kant van The Nuke. O’Sullivan heeft in ieder geval vertrouwen: "Hij is al nummer één", zei hij nogmaals met een glimlach. De snookergrootheid weet zelf hoe lastig het is om met druk om te gaan. Hij kiest tegenwoordig zijn toernooien zorgvuldig uit, maar neemt wel even de tijd om zijn jonge collega in een andere sport te prijzen.