Van bokser en content creator Jake Paul plus zijn Nederlandse verloofde Jutta Leerdam is bekend dat ze een gezin willen stichten. De Amerikaan kan niet wachten. Wie weet is Leerdam er ook aan toe, nu ze eerder dit jaar olympisch schaatskampioene werd. In een opmerkelijke video meldt Paul zelfs dat hij nu al een vader is.

De 29-jarige bokser en ondernemer beschikt over een landgoed in de Amerikaanse staat Georgia. Op het terrein wordt druk gebouwd, want Paul wil allerlei dieren een mooie plek om te leven geven. Het is de vraag of hij daar wel verantwoordelijk mee om zal gaan. In een video op TikTok doet Paul namelijk iets wat veel dierenliefhebbers zullen afkeuren.

'Ik ben een vader!'

De entertainer blijkt namelijk zijn privéjet vol te hebben gegooid met hooi. En dat is omdat er ook enkele dieren aanwezig zijn in het vliegtuig. De geitjes krioelen nieuwsgierig rond.

"Ik hou van mijn baby's", schrijft Paul in de omschrijving van de video. In het filmpje zelf heeft hij deze boodschap geplaatst: "Oh mijn God, ik ben een vader!" Schijnbaar beschouwt hij de viervoeters in zijn jet als zijn kinderen.

Kinderen voor Jake Paul en Jutta Leerdam

Al redelijk vroeg in hun relatie begon Paul te praten over kinderen. In oktober 2024, toen ze een kleine anderhalf jaar een koppel waren, liet hij bijvoorbeeld los dat ze al hebben nagedacht over een naam voor hun nog ongeboren baby. Paul zei: "We hebben er al zoveel bedacht. De naam zal erg afwijkend zijn. Daar houden we gewoon van. Het is niet zo dat we een naam als Mike afkeuren ofzo, maar we gaan ons kind echt never nooit Mike noemen."

Ook zei hij in die periode: "De tijdlijn van Jutta is op dit vlak wat vertraagd, vanwege haar sport. Als ze klaar is met haar sport, dan gaan we er samen een gigantische baby uit poepen. Die wordt misschien wel twee meter". Paul is 1,85 meter, Leerdam 1,81 meter.

Schieten

Leerdam was laatst ook op de ranch van Paul en daar leerde ze schieten. Paul gaf haar uitleg en wees haar het doel dat ze moest raken. De topschaatsster bleek een natuurtalent, want ze raakte het in een keer. "Mooi, je hebt hem", zei Paul. Maar Leerdam was zo gefocust dat ze haar vriend niet hoorde. "Heb ik hem geraakt of niet?", vraoeg ze na een aantal schoten.

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