Zoek een zus die je verdedigt net zoals die van Cristiano Ronaldo. Zij duikt overal op waar kritiek komt op haar voetballende broer. Dat is tijdens dit WK voetbal niet anders. De inmiddels 41-jarige Ronaldo speelde een beroerde pot tegen DR Congo en daar kwam in de media en online veel kritiek op. Dat gaat er bij Kátia Aveiro niet in.

Het spel van Ronaldo van breed uitgemeten in de binnen- en buitenlandse pers. "Zijn statistieken waren wel héél pijnlijk: nul schoten op doel, nul gecreëerde kansen, nul geslaagde dribbels en hij heeft de bal maar 25 keer aangeraakt in de hele wedstrijd", somde Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink op in de WK voetbalpodcast.

In de ogen van Ralf Seuntjens zou Portugal beter afzijn met een andere tandem. "Je hebt liever een explosieve spits en als je dat niet hebt, dan wil je een nummer tien die de stressfactor omhoog brengt bij de centrale verdedigers van de tegenstanders. Met Ronaldo en Bruno Fernandes wordt dat moeilijk. Met Goncalo Ramos gaat dat er veel beter uitkomen, denk ik", sprak de spits van Lommel SK.

Cristiano Ronaldo niet gespaard

Met name in de buitenlandse pers werd Ronaldo niet gespaard na zijn eerste optreden op zijn zesde WK. "Portugal zwak, Cristiano Ronaldo nog zwakker", constateerde het Duitse Bild. "Cristiano Ronaldo kreeg twee kansen in het strafschopgebied, maar de nummer 7 lijkt zelfs op dat vlak zijn sprankeling te zijn kwijtgeraakt", luidde het pijnlijke oordeel van Marca. Zijn vriendin Georgina Rodriguez steunde Ronaldo in de moeilijke periode.

Zus laat krachtig van zich horen

Wie ook achter Ronaldo staat, is zijn zus Kátia Aveiro. Vaak als haar broer negatief in het nieuws is, dan slingert zij een tegengeluid de wereld in. Dat is dit WK niet anders. Op Instagram Story plaatste ze een veelzeggend bericht over de kritische geluiden richting haar broer. "Op magische wijze waren ze vergeten hoe ze de bal moesten rondspelen, terugveroveren en hoe ze tegenaanvallen moesten opzetten", begon ze haar reactie. "Het spel draaide volledig om achteruit passen op het middenveld. Een vreemd WK, heel vreemd", schreef ze.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Katia Aveiro (Cristiano Ronaldo’s sister) on Instagram.



“Magically, they forgot how to:



• Pass the ball around

• Win the ball back

• Launch counter-attacks



The game became all about passing backwards in midfield…



Strange World Cup.

Very strange.



🇵🇹” pic.twitter.com/zIczTSOYJY — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026

De zus van CR7 gaf tevens een like op een Instagram-post waarin Bruno Fernandes ervan werd beschuldigd een pipocar te zijn. Dat is een populaire term in het Braziliaanse voetbaljargon, die specifiek verwijst naar een speler die uitblinkt in één context (meestal bij zijn club), maar zich vervolgens 'verstopt' in een andere (in dit geval de nationale ploeg).

Het feit dat de zus van Ronaldo het bericht likete en een kritische noot plaatste, heeft ook Portugal bereikt. Onder meer A Bola pakt uit met het nieuws. Wat voor impact zal het hebben op de spelersgroep? Portugal heeft nog twee groepswedstrijden om zich te revancheren, te beginnen Oezbekistan op 23 juni. De groepsfase wordt op 28 juni afgesloten tegen Colombia.

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