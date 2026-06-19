Yolanthe Cabau en ex-topvoetballer Wesley Sneijder vormden jarenlang een droomkoppel. De presentatrice en ondernemer zag een mooie toekomst voor zich, maar dat plaatje viel in duigen na de scheiding. "Wesley en ik waren al bezig met een adoptieproces."

Cabau is in een interview met Kek Mama openhartig over haar kinderwens. Samen met Sneijder heeft ze een zoon, Xess Xava, maar ze had graag een groot gezin gewild. "Ik kom zelf natuurlijk uit een heel groot gezin, dus ik wilde ook die tafel vol met kindjes, dat leek me fantastisch."

"Mijn droomscenario is altijd dat gezin met ouders bij elkaar geweest, dat is iets wat ik zelf als kind ook heb gewild." Sneijder en Cabau zijn in 2019 gescheiden. "Ik heb daar wel mee gezeten, dat ik dacht: het is me niet gelukt om mijn kind dat te geven."

Adoptieproces

Bovendien zorgde de breuk met de voormalig Oranje-international ervoor dat haar wens voor meer kinderen op zich moest laten wachten. “Wesley en ik waren al bezig met een adoptieproces, maar toen gingen we uit elkaar en zei dat bureau tegen mij: ‘Nu werkt het niet meer, we moeten aan bepaalde eisen voldoen.’"

"Ik stond er zeker voor open om het alleen te doen, maar in het traject waarin wij zaten, was dat niet mogelijk en mij werd vriendelijk medegedeeld dat het nu ophield", verteld Cabau. "Heel moeilijk vond ik dat, omdat ik dacht: ik kan dit ook alleen, ik heb zo’n kindje genoeg liefde te geven.”

Liefdesleven

Op dit moment is ze gelukkig met het leven met haar zoon. Ze is ook niet aan het daten of op zoek naar een nieuwe partner. "Ik heb nu één geweldige zoon en ik voel me super gezegend met het leven dat we samen hebben", benadrukt de 41-jarige. "Maar ik zou het nog steeds heel leuk vinden om nog een keertje moeder te worden.”

Wesley Sneijder

Cabau en Sneijder hebben nog steeds een goede band en de oud-voetballer blijft betrokken bij de opvoeding van Xess Xava. Die woont bij zijn moeder in Los Angeles. Het gezin trok samen op tijdens het WK voetbal en bezocht de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Japan.

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