Yolanthe Cabau was jarenlang getrouwd met ex-topvoetballer Wesley Sneijder. Sindsdien heeft ze nooit openlijk een relatie gehad. Nu lijkt ze met een mysterieus bericht te hinten op een nieuwe stap in haar liefdesleven. "Of ik hem gevonden heb?"

Sinds de scheiding van Cabau en recordinternational Sneijder in 2019, na een huwelijk van acht jaar, wordt er veel gespeculeerd over een nieuwe romance in haar leven. Daar heeft ze echter nooit op gereageerd. Na de breuk met de oud-Ajacied vertrok de actrice en onderneemster naar Los Angeles waar ze allen haar zoon Xess Xava opvoed.

Ze heeft nog wel een hele goede band met Sneijder, die zijn zoon regelmatig opzoekt. Bovendien hebben ze dagelijks contact. Maar wellicht is er nu toch een andere man in het leven van Cabau. "Of ik hem gevonden heb?", zegt ze in een mysterieuze video over een nieuwe liefde op Instagram. "Misschien. Ja, maar daar ga ik nu niks over zeggen."

De Bachelorette?

Daarmee komt er abrupt een einde aan het filmpje. Ze lijkt te hinten op een grootse aankondiging. In het bijschrift is alleen een emoji van een roos te zien. Dat leidt meteen tot speculatie bij volgers. "Is dit een aankondiging naar de Bachelorette?", doelt iemand in de reacties op het datingprogramma. Daarbij strijden mannen voor een droomvrouw en worden er rozen uitgedeeld aan de kandidaten die indruk maken op de bachelorette.

Vrijgezel

Cabau deed eerder dit jaar nog een boekje open over haar leven als vrijgezel. "Om eerlijk te zijn vind ik het op dit moment wel prima zo. Tuurlijk sta ik er altijd voor open, want ik vind liefde het mooiste wat er is en als het zo moet zijn dan is het zo. Maar ik ben niet op zoek en ik zit ook niet op apps", zei ze.

Sneijder liet dit jaar weten dat hij Yolanthe nog steeds mist en het moeilijk zou vinden als zij een nieuwe relatie zou krijgen. "We waren niet alleen samen, we waren ook vrienden van elkaar. Maar ik spreek haar elke dag. Met die kleine erbij en het is altijd leuk", aldus de oud-topvoetballer.

