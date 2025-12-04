Estavana Polman staat met de Nederlandse handbalvrouwen inmiddels in hoofdfase en het kan zomaar zijn dat Rafael van der Vaart tijdens een van de wedstrijden op de tribune zit. De oud-voetballer is al jaren samen met het handbalicoon. Dit is hoe de twee elkaar hebben ontmoet.

Van der Vaart was jarenlang getrouwd met Sylvie Meis, maar de twee gingen in 2013 uit elkaar. Daarna was de oud-Ajacied korte tijd samen met Sabia Boulahrouz, de ex van oud-ploeggenoot Khalid.

In 2016 sloeg de vonk over tussen Polman en Van der Vaart. De vader en moeder van de oud-international waren erbij toen hun zoon de handbalster voor het eerst zag, zo vertellen zij in het boek ‘Alles op intuïtie'.

Frits Barend

‘Het was hier in huis”, stelt moeder Lolita. “Ineens kwam handbal op tv voorbij, omdat die meiden het zo goed deden. Estavana sprong zo op schoot bij Jack van Gelder. Je zag iets gebeuren bij Rafael. Hij vond het meteen een leuke meid.”

“Had-ie Frits Barend gebeld”, vult vader Ramon aan. “Die had haar net geïnterviewd." Toen vroeg hij haar nummer. Heeft Frits gezegd: ik ga vragen of ik het mag geven. Nou, Es kende hem amper. Maar hij kreeg het toch. Net zijn vader, hè.”

Dochter Jesslynn

Uiteindelijk kwam het tot een date en dus een langdurige relatie. “Met Estavana waren we meteen heel blij”, aldus Lolita. Ramon: “Frits vindt het geweldig dat hij dat geregeld heeft. Dat horen we steeds van hem als we hem zien. Dat hij de matchmaker was.”

In 2017 beviel Estavana van haar eerste dochter: Jesslynn. Zij woont met haar moeder in Roemenië waar haar moeder speelt bij Rapid Boekarest. Van der Vaart verdeelt zijn tijd tussen de Roemeense hoofdstad en Nederland. Daar woont de zoon die hij kreeg met Meis. Damián (19) staat onder contract bij Ajax en maakt dit seizoen minuten in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax.

WK handbal

Polman en haar ploeggenoten zijn goed op weg tijdens het WK handbal in Nederland en Duitsland. Na drie ruime zeges in de Groepsfase, staat Oranje nu in de Hoofdronde. Daarin is Tunesië donderdagavond de eerste tegenstander, zaterdag staat het duel met Polen op het programma en maandag is Frankrijk aan de beurt.