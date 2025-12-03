Een fraaie mijlpaal voor Yolanthe Cabau. De ex van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder werd onlangs gevraagd voor een eervolle taak in de tijdschriftenwereld. Daar deelt ze op haar eigen Instagram trots beelden van, zeker omdat ze niet de makkelijkste tijd achter de rug heeft.

Cabau staat namelijk op de cover van Women's Health, het zeer populaire tijdschrijft. Het blad is pas op 11 december te koop, maar nu mocht Cabau al een foto delen. Aan haar miljoenenpubliek geeft ze alvast wat details prijs over wat de lezer kan verwachten.

"We hebben de shoot geschoten in mijn huis op Ibiza waar mjin leven begon", onthult de 40-jarige. "Een plek die ongelukkig begon maar inmiddels vol prachtige herinneringen." Op het eiland zag ze in 1985 het levenslicht, maar ging het vorig jaar helemaal mis.

Gebroken nek, heup en rug

"Ik viel op mijn geboorte-eiland heel ongelukkig van een paard. Ik brak mijn nek, heupen en rug", zo blikt ze terug "Die periode was zowel fysiek als mentaal heel zwaar voor me. In het inteview vertel ik hoe ik daarmee ben omgegaan en mezelf stap voor stap weer heb opgebouwd."

Hoe ze dat precies gedaan heeft, valt dus pas volgende week te lezen. Wel kan Cabau vertellen hoe bijzonder ze het vond om uitgerekend in dit blad haar verhaal te doen. "De cover van de Women's Health is een grote eer en droom. Vooral omdat ze in dit blad juist laten zien dat een verhaal niet perfect hoeft te zijn om inspirerend hoeft te zijn. Dat een mens niet perfect hoeft te zijn om honderd procent liefde te zijn."

De veertiger woont inmiddels niet meer in Europa, maar in de Verenigde Staten samen met Xess Xava. Het zoontje kwam voort uit de relatie die Cabau jarenlang met Sneijder had. Ze trouwden in 2010, maar gingen in 2019 weer uit elkaar. In Amerika timmert ze nu aan de weg, onder meer als actrice en onderneemster. Eerder dit jaar verscheen haar eigen Netflix-serie.

Daar waren ook beelden van het nare ongeluk met het paard te zien. Flarden daarvan werden zelfs al vertoond in de trailer, waar onder meer ambulances werden opgeroepen en Cabau met zichtbaar veel pijn in het ziekenhuis lag.