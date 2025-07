Schaatsicoon Erben Wennemars en zijn vrouw Renate zijn in Spanje. Het liefdeskoppel is daar voor een zeldzaam moment. Ze doen samen mee in een televisieprogramma. Dat is vooral voor Renate weer even wennen.

De 53-jarige Renate is een voormalig televisiepresentatrice, maar dat is inmiddels ook alweer jaren geleden. Toch koos ze ervoor om samen met Erben naar Spanje af te reizen. 'Op elke aanvraag zeggen we meteen nee, maar deze keer twijfelde ik. Het waren tenslotte lieve mensen, vermoedde ik. En áls we dan een keer ergens op ingingen, waarom dan niet dit? Dus toegezegd', schrijft ze in haar column in De Stentor.

'Huiswerk gedaan'

Het programma wordt opgenomen in een villa in Spanje. 'De gastheer- en vrouw hebben we nog nooit ontmoet, maar we weten inmiddels wel veel van ze', blijft ze geheimzinnig. 'We hebben wat huiswerk gedaan en volgens mij worden het leuke dagen.' Die opmerking sluit direct uit dat het bijvoorbeeld gaat over Beau van Erven Dorens, die met Casi di Beau een programma presenteerde vanuit een Italiaanse villa.

Fronsrimpel

De vrouw van Wennemars presenteerde in de beginjaren 2000 programma's voor RTL en de NPO. 'Natuurlijk vind ik het best spannend. Het voelt heel kwetsbaar om aan iets mee te doen wat wordt uitgezonden. Met mijn fronsrimpel, met alles wat er veranderd is aan mij sinds televisie mijn werk was. Dat is inmiddels een mensenleven geleden.'

'Maar dat is ook meteen het mooie. Ik weet wie ik ben', schrijft ze eerlijk op. 'Ik sta voor die fronsrimpel. Lelijk? Jammer dan. Ik heb kleding waar ik me altijd prima in voel, dus waarom zou ik een nieuwe collectie aanschaffen?'

'En als het niks wordt, dan hoop ik gewoon dat er op de avond van de uitzending niemand kijkt. Ik heb er zin in en die stapel kleding op mijn bed ga ik zo tot de helft terugbrengen. Komt goed.'

Donkere wolken

Wennemars deelde eerder vandaag nog beelden vanuit Spanje, waar niets is wat het lijkt. De 49-jarige schaatsicoon lijkt op het strand te zitten met een felblauwe lucht op de achtergrond. Maar als hij zich omdraait, verzamelen de donkeren wolken zich. Hopelijk na de opnames van het kersverse tv-programma.