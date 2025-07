Renate Wennemars, vrouw van schaatslegende Erben en moeder van Joep en Niels Wennemars, toont medelijden met de moeder van Jasper Philipsen, de wielrenner voor wie de Tour de France maandag abrupt eindigde nadat hij hard ten val kwam. "Het zal je kind maar zijn," schrijft ze in haar nieuwe column in De Stentor.

Het zag er pijnlijk uit op de beelden van de Tour de France toen Philipsen maandag hard ten val kwam. Niet alleen omdat vrijwel direct duidelijk werd dat het waarschijnlijk een abrupt einde van de Tour voor hem betekende, ook omdat er direct een flinke schaafwond op zijn rug te zien was.

'Dat denk ik elk jaar weer'

Als moeder van twee sportende zonen en vrouw van een schaatslegende, weet Renate Wennemars maar al te goed hoe de moeder van Philipsen zich zal hebben gevoeld toen ze zag dat hij ten val kwam. In een recente column in De Stentor steunt ze haar: "Welkom in de wereld van het wielrennen. Het zal je kind maar zijn, denk ik elk jaar weer wanneer de televisie hier wekenlang de Tour laat zien."

'Knotsgekke karavaan'

"Het zal je kind maar zijn dat hier mager en pezig aan de start staat", gaat ze verder. "Elke dag weer, om die eindeloze kilometers te rijden, berg op, berg af. Dan weer in de regen, dan weer in de brandende zon en soms zelfs in de vrieskou. Stoempend in de knotsgekke karavaan die Tour de France heet."

Lichaam van een puber

Renate is duidelijk blij dat haar eigen kinderen voor andere sporten hebben gekozen. Ze beschrijft de wielersport dan ook als "doodeng" met de afdalingen, bochten en dranghekken die het kent tijdens de Tour. Bovendien valt het postuur van een groot aantal van de deelnemers haar op. "Jongens lijken het nog", schrijft ze.

Berouw

"Want zelfs de bijna 30-jarigen hebben het lichaam van een puber die alleen nog maar de lengte in is geschoten: spieren, pezen en vel", licht ze toe. Ze kan dan ook niet anders dan berouw tonen voor de moeder van Philipsen: "Wat zal het moederhart van mevrouw Philipsen gegloeid hebben. Zij weet als geen ander wat zijn offers zijn geweest."

"Dus wat zal het pijn hebben gedaan toen haar kind daar maandag lag, langs de kant van de weg. Met zijn smalle bleke rug helemaal open geschaafd", concludeert ze.

