Niels Wennemars, zoon van oud-topschaatser Erben en jongere broer van Joep Wennemars, laat zien dat hij net zo’n doorzetter is als de rest van zijn sportieve familie. In een indrukwekkende video op Instagram worstelt hij zichtbaar met zichzelf tijdens een zware hardlooptraining. Maar ondanks de strijd, geeft hij niet op.

Dat het jongste lid van de familie Wennemars, net als zijn vader en broer, niet terugdeinst voor sportieve uitdagingen, is inmiddels wel duidelijk. Eerder dit jaar deed hij samen met zijn vader mee aan een ‘dubbele Hyrox’: een loodzware fitnesswedstrijd met diverse verplichte onderdelen. Bij deze variant neem je als duo deel en werk je samen het volledige parcours af. Hun deelname was niet onverdienstelijk: ze eindigden op de tweede plaats.

Enorm zwaar

Later reisden vader en zoon af naar Chicago, waar pa Wennemars meedeed aan het WK Hyrox in de categorie 45-49 jaar. Dat avontuur verliep echter minder succesvol. Ondanks de mentale support van zoon Niels, had zijn vader het enorm zwaar met sommige onderdelen.

Maar ook Niels zelf loopt, hoewel hij erg fit oogt, zo nu en dan tegen zware fysieke uitdagingen aan. Op Instagram deelt hij video's van zijn trainingen, waarin hij openhartig vertelt het soms enorm zwaar te vinden. "Ik wilde opgeven", deelt hij in een recente video.

'Afzien'

"Misschien ken je het wel: constant je horloge checken om te kijken hoe lang je nog moet", deelt hij bij beelden waarop te zien is hoe hij aan het hardlopen is. "Omdat je het zo zwaar hebt en heel graag wilt stoppen", gaat hij verder. "Dat noemen ze in het verre oosten afzien. Jezelf zo naar de kl*ten helpen dat je lichaam maar één ding wil en dat is stoppen." Ondertussen is te zien dat hij het steeds zwaarder krijgt met het hardlooptempo: "Ik denk dat dit een deceptie wordt hoor. Dat ik stil val."

"De eerste 1200 meter liep ik op 3:26 min/km. Dat was te hard voor wat ik die dag in me had", licht hij verder toe. "Maar mijn tempo voor deze training was gezet: 3:26. En als ik dat dan niet kan handhaven, dan ga ik twijfelen. Waarom heb ik het nu zo zwaar? Train ik mezelf niet kapot? Dit zou ik moeten kunnen. Ik zou beter moeten worden. Noem maar op."

'Kans om te groeien'

"Het wordt niet alleen fysiek, maar ook mentaal zwaar", gaat hij verder. "En dan wil je opgeven. Dat is de makkelijkste uitweg: gewoon stoppen. Maar de situatie waar je in zit is eigenlijk rijkdom. Een kans om te groeien. Als je stopt, heb je niks, maar als je jezelf eroverheen zet, vindt je zelfwaardering en echt geluk."