Topschaatser, analist, ondernemer en vader van een wereldkampioen. Erben Wennemars is een man met vele hobby's, talenten en passies. De bloedfanatieke vijftiger uit Dalfsen gaat geen uitdaging uit de weg en doet dat al heel lang met zijn geliefde Renate aan zijn zijde. Zij was ook degene die bekendmaakte dat haar man in mei 2026 een herseninfarct heeft gehad. Het was de schrik van hun leven.

Dat Wennemars een succesvolle schaatser zou worden werd al snel duidelijk. Hij kreeg de sport dankzij zijn vader Derk Jan onder de knie en verzamelde op het ijs een prachtige erelijst. Tel maar mee: twee keer wereldkampioen sprint, zes wereldtitels op de WK afstanden en twee prachtige medailles op de Olympische Spelen.

Harde val op Olympische Spelen

Het zijn resultaten waar veel schaatsers alleen van dromen, maar Wennemars had met een beetje mazzel nog meer eremetaal kunnen verzamelen. Tijdens zijn eerste Spelen bijvoorbeeld, in 1998. Hij was kansrijk op drie afstanden, maar na een val raakte zijn schouder uit te kom op de 500 meter. Daarmee zat zijn toernooi er al razendsnel op.

Wennemars vond het in 2014, nadat hij tussendoor al even was gestopt, mooi geweest als topschaatser. Maar ver weg van het ijs verdween hij nooit. Op de Spelen van dat jaar was hij al analist van de NOS en daar zou hij tot zijn uiteindelijke vertrek in 2026 veelvuldig te zien zijn. Zijn meest bekende moment bij de publieke omroep was echter in 2010. Wennemars liep plaatsing voor die Spelen mis, maar zorgde toch voor een iconisch moment.

Iconisch commentaar tijdens dramatische wissel

Hij deed samen met Sebastiaan Timmerman en Gio Lippens commentaar op de radio tijdens de 10.000 meter. Sven Kramer leek daar op weg naar zeker goud, maar werd gediskwalificeerd na een verkeerde wissel. Het commentaar van het trio, met een vol ongeloof schreeuwende Wennemars, werd een iconisch moment in de radiogeschiedenis.

Tranen om Elfstedentocht

Minstens zo memorabel was Wennemars' optreden in De Wereld Draait Door. Op 8 februari 2012 leek er eindelijk groen licht te worden gegeven voor de Elfstedentocht. Wennemars keek live in de uitzending toen er geschakeld werd naar de persconferentie in Friesland, maar werd hevig teleurgesteld. De Tocht der Tochten ging niet door en zorgde voor tranen bij de schaatsfanaat.

Meeleven met zoon Joep

Tranen waren er dertien jaar later ook, maar toen om heel andere redenen. Wennemars, al sinds 2003 samen met zijn geliefde Renate van de Zalm, zag in het Noorse Hamar zijn zoon Joep Wennemars voor een daverende verrassing zorgen. De schaatser van Team Essent klopte op de 1000 meter onder meer Jenning de Boo en Jordan Stolz en werd zo wereldkampioen. Hij vierde dat met een intense knuffel met zijn vader, die betraand toekeek op het middenterrein.

Een jaar later waren er opnieuw veel emoties bij Erben rond een race van zijn zoon, maar toen was het vooral teleurstelling. Joep werd op de Olympische Winterspelen op de 1000 meter op de kruising in de weg gereden door zijn tegenstander en dat kostte hem een olympische medaille. Toen Joep enkele dagen later een sterke race reed op de 1500 meter kwam al die frustratie eruit bij Wennemars senior en hij sloopte in de vreugde zelfs de bril van een onbekende. Helaas bleek het echter opnieuw niet genoeg voor een olympische plak.

Sportgekke familie Wennemars

Wie denkt dat de inmiddels 50-jarige Wennemars vooral toekijkt hoe anderen topprestaties leveren, zit mis. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar is nog altijd bloedfanatiek. Zo hielp hij in het verleden Arjen Robben aan toptijden op de marathon, deed hij veelvuldig mee aan zware Hyrox-wedstrijden en deed hij in 2026 met onder meer Sven Kramer mee aan een extreme tocht door de Zwitserse Alpen.

Die liefde voor de sport is ook overgeslagen op zijn kinderen. Zoon Niels, de broer van schaatser Joep, is namelijk ook erg actief en deinst niet terug voor een opvallende uitdaging. De jongste Wennemars is razendpopulair op sociale media en wist onlangs zelfs de nationale media te halen door een ludieke kaasrolwedstrijd in Engeland te winnen.

Herseninfarct

Ondanks dat Wennemars nog altijd topfit is, zit een ongeluk toch altijd in een klein hoekje. Vrouw Renate maakte namelijk in haar column in De Stentor bekend dat haar man onlangs een herseninfarct heeft gehad. Gelukkig kwam de oud-topschaatser daar snel achter waardoor de bloedverdunners in het ziekenhuis gelijk hun werk konden doen. Na een dag in het ziekenhuis met allerlei testen mocht Wennemars weer naar huis.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover