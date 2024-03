Hélène Hendriks bezig met aangifte vanwege deepfakevideo's: 'Je ziet dat het fake is'

Meerdere bekende Nederlanders zijn het slachtoffer geworden van deepfake pornovideo's. Sportjournalisten Hélène Hendriks en Noa Vahle zijn twee van de slachtoffers. Hendriks is bezig met een aangifte.

Het Algemeen Dagblad meldde het nieuws dinsdagochtend. Vahle en Hendriks zijn een van de vele slachtoffers van de deepfake porno. Hendriks zou op de achtergrond al bezig zijn met het laten verwijderen van het neppe beeldmateriaal, terwijl de advocaat van Vahle 'de opties aan het bekijken is'.

Dilan Yesilgöz, demissionair minister van Justitie, legde naar aanleiding van het nieuws uit hoe de slachtoffers aangifte kunnen doen. Op X zegt zij: "Dit soort ranzige praktijken horen aangepakt te worden! Ben je slachtoffer en je zoekt hulp, dan kan je terecht bij helpwanted.nl."

Hendriks bezig met aangifte

Hendriks was dinsdagavond te gast bij Vandaag Inside en is ook inmiddels bezig met een aangifte: "De verslaggever van het AD vroeg of ik dat zou doen en ik ben daar achter de schermen ook al mee bezig. Toch ben ik er sceptisch over. Ik hoor Yesilgöz zeggen: meld het. Dat snap ik, maar aan de andere kant liggen er nog stapels aangiftes en daardoor heb ik het gevoel dat er weinig uitkomt als je dat doet."

Hoewel sommige fakevideo's nauwelijks meer van het echt zouden zijn te onderscheiden, is dat volgens Hendriks bij haar video niet het geval: "Je ziet heel goed dat het fake is. Het is schandalig." Tafelgenoot Johan Derksen sluit zich daarbij aan: "Het is heel treurig. Hoe slecht moet je zijn? Dan ben je ziek."

Noa Vahle

De 24-jarige Vahle is ook een van de slachtoffers. Zij is bekend als sportverslaggeefster en -presentatrice. Zij is vaak aanwezig bij Champions League-wedstrijden, waar zij de coaches en spelers interviewt. Hendriks is op haar beurt voornamelijk presentatrice van bijvoorbeeld De Oranjezomer en soms ook van Vandaag Inside. Ook is ze geregeld bij Eredivisie-wedstrijden namens ESPN.

Derksen: "Het is heel treurig. Hoe slecht moet je zijn? Dan ben je ziek. Ik kan er niet eens boos om worden."



Hendriks: "Ik heb het gezien, want het was een item in Shownieuws. Alles is fake. Het is schandalig. Je ziet heel goed dat het fake is.



Verslaggever AD vroeg of ik aangifte deed, ik was er al wel mee bezig. Toch ben ik er sceptisch over. Ik hoor Yesilgoz zeggen: meld het. Ik snap het, maar aan de andere kant denk ik er liggen er nog zoveel heb het gevoel dat er weinig uitkomt als je aangifte doet.



Soms lukt het zo om zo'n knuppel op te pakken, want het zijn niet allemaal briljante whizzkids. Wat ze dan nodig hebben om iemand te vervolgen zijn aangiftes.



"Dat valt wel mee. Sommige video's zijn echt schrikbarend echt. Kunstmatige inteliggentie is goed om te laten ijken alsof het menselijke bewegingen zijn. Er is een filmpje van Amalia, dat is echt schrikbaren. Het is niet enkel een BN'er probleem. Je kunt een app downloaden, daar stuur je een foto heen en binnen 30 seconden heb ik een naaktfoto. Dat kun je ook doen bij een buurmeisje. De slachtoffers zijn vrouwen tussen de 16 en 26 voornamelijk. Als je op het schoolplein staat en dit gaat rond, dan heeft het serieuze gevolgen. Het valt onder wraakporno."



Merel Ek: Het maken en verspreiden is al strafbaar. Wet aangenomen waardoor het seksueel misdrijf is. Dan hebben ze recht op bijstand."