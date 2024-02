'Hélène Hendriks kan vriend toch niet geheim houden: dit is haar 22 jaar oudere vlam'

Hélène Hendriks is al jaren bekend als presentatrice, maar over haar liefdesleven wil ze standaard maar weinig kwijt. Toch lijkt het juicechannel RealityFBI erachter te zijn gekomen wie de vriend is van de Bredase. Het zou gaan om Frans Vinju, een man die ruim 22 jaar ouder is.

Eerder kwam het roddelblad Party al met de geruchten dat Hendriks zou gaan trouwen. " Ik weet niet waar en wanneer en ook niet met wie. Ik ga niet trouwen. Ja, het kan nog gebeuren dit jaar, maar dan moet wel iemand mij vragen ", zo vertelde Hendriks over de geruchten over haar huwelijk in Vandaag Inside.

Vriend

Nu lijkt het juicekanaal er dus achter te zijn gekomen wie haar vriend is. Op de social media van Vinju zijn foto's te zien met de hond van Hendriks. Daarnaast staat één van haar bedrijven op naam van het telefoonnummer van de man. Ook zijn er reacties te zien op posts van Vinju, waarbij nieuwjaarswensen zijn te vinden voor 'jou en Hélène'.

Bekenden

De twee kennen elkaar waarschijnlijk uit de hockeywereld, waar ze allebei actief waren voor de tv-carrière van Hendriks. Vinju is wel een stukje ouder dan Hendriks. Op zijn socials zijn berichten te zien van zijn zestigste verjaardag, die werd gehouden in 2018. Hendriks is zelf 43 en Vinju is dus minimaal 65 jaar.