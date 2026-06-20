Hélène Hendriks was vrijdagavond weer te zien in De Oranjezomer. Daar werd het WK voetbal besproken, maar het gesprek kreeg al snel een andere wending. Plots stond het uiterlijk van de presentatrice centraal. "Dit gaat natuurlijk veel te ver.'

De Oranjezomer werd onlangs nog uitgezonden vanaf Curaçao, waar een vakantiestemming heerste. In Nederland zijn er momenteel ook tropische temperaturen voelbaar en dus heeft Hendriks een zomerse roze jurk aan. Bargast Victor Vlam wil daar even bij stilstaan.

Killerbody

"Mag ik wat zeggen over jou styling, trouwens", begint hij. "Ik vind jouw styling echt ontzettend goed én jij hebt echt een killerbody tegenwoordig. Dat is echt ongelooflijk." Hendriks bedankt hem voor het compliment, maar de mediakenner gaat nog even door. "Ik zag jou op Curaçao in een bikini rondlopen en ik dacht echt van: wauw, dit is verschrikkelijk indrukwekkend."

De presentatrice wordt een beetje ongemakkelijk. "En dat van een man die op mannen valt", zegt ze met een lach. "Ik weet niet wat ik er verder mee moet." Aad de Mos heeft wel een verklaring voor het fitte uiterlijk van Hendriks. "Ik had dat gevraagd aan haar. Ze had natuurlijk die rugoperatie en daardoor heeft ze een jasje uitgedaan", richt hij zich tot Vlam. "Dan wordt het nog mooi slank."

'Dit gaat veel te ver'

Hendriks staat zelf toe te kijken hoe er over haar fysiek wordt gesproken. "Dat wij als mannen hier allemaal over één lekker wijf zitten te lullen hier", zegt Rutger Catricum, wijzend naar Hendriks. Die is er dan wel klaar mee. "Ik ga even ingrijpen. Dit gaat natuurlijk veel te ver."

WK voetbal

Tijdens het WK voetbal worden er extra uitzendingen van De Oranjezomer en Vandaag Inside gemaakt. Zaterdag wordt er in het programma van Hendriks nagepraat over Nederland - Zweden. De tweede wedstrijd van Oranje in de groepsfase wordt om 19.00 uur gespeeld.

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