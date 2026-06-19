Waar veel voetbalfans genieten van het WK, mist Hélène Hendriks één opvallende stem tijdens de wedstrijden van Argentinië. De populaire presentatrice steekt haar bewondering voor commentator Sierd de Vos niet onder stoelen of banken en haalt herinneringen op aan zijn opvallende stijl en iconische tv-momenten.

Hendriks volgt het WK vanuit Nederland op de voet. Daarbij plaatst ze wel een kritische noot bij het grootste voetbalfeest ter wereld. "Wat ik jammer vind, is dat Sierd de Vos geen commentator is bij de wedstrijden van Argentinië", vertelt ze in HNM de Zomerspecial. "We hebben bij Ziggo Sport natuurlijk goede commentatoren, onder wie Wytse van der Goot, die onlangs werd uitgeroepen tot beste commentator", vervolgt Hendriks.

Toch wil ze graag een lans breken voor de nestor van het commentatorenvak: Sierd de Vos. "Hij is een van de meest unieke commentatoren en heeft echt zijn eigen stijl ontwikkeld", begint Hendriks haar lofzang. "You love him or you hate him, maar Sierd is in ieder geval een echte persoonlijkheid."

Hélène Hendriks dol op Sierd de Vos

Volgens Hendriks houden veel commentatoren zich tegenwoordig wat meer op de achtergrond. "Dat is ook helemaal prima, maar Sierd brengt altijd extra jus. Hij kan van een drol nog een gebakje maken. Dat deed hij ook altijd in zijn reportages", aldus de presentatrice. Ze raadt jongere kijkers en luisteraars aan om op YouTube beelden van de markante commentator terug te kijken.

"Dan zie je bijvoorbeeld hoe hij Michael Jackson imiteert tijdens het WK van 2014. Op een gegeven moment staat hij zelfs in zee tijdens een crossover met de studio. En tijdens wedstrijden in Spanje gaf Sierd standaard de beste restauranttips."

Het kan Hendriks ook bekoren dat De Vos zelfs de allergrootsten der aarde niet spaart. "Wie doet dat nou tijdens een wedstrijd? Wie doet dat live op televisie? Hij durfde anders te zijn en had echt lef", zegt Hendriks. "Daarom verdient hij een kleine ode. We missen een nieuwe Sierd de Vos, iemand die gewoon eens wat anders doet. Iemand die buiten de lijntjes kleurt."

Irritatie van Noa Vahle in de VS

Noa Vahle beleefde het WK vanuit de Verenigde Staten en vooral de Argentijnse commentatoren maakten indruk op haar. "Die gingen helemaal uit hun dak na de hattrick van Lionel Messi", blikt ze terug. Tegelijkertijd ergert ze zich "mateloos" aan rechtenhouder Fox Sports in de VS. "Misschien ben ik het niet gewend, maar de hoeveelheid reclames is echt bizar. Dan valt het bij soccer nog mee, maar echt alles is gesponsord", briest ze. "Dan staan Thierry Henry en Zlatan Ibrahimovic daar als een soort reclamezuilen drie zinnen op te dreunen. Het slaat nergens op."

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