Sportpresentatrice Hélène Hendriks heeft onlangs ook een uitstapje gemaakt naar een ander tv-genre. Vorige week was de eerste uitzending van de Staatsloterij Show te zien, maar die leverde veel kritiek op. Dat is ook Hendriks niet ontgaan.

In het spelprogramma strijden koppels in fysieke uitdagingen om 100.000 euro. Maar de eerste aflevering werd niet goed ontvangen. Op sociale media deelden kijkers hun mening en die was veelal negatief.

"We hebben ook wel gekeken naar de kritiek, maar het zou heel raar zijn als je na een aflevering alles overhoop gooit", zegt Hendriks daar vrijdag over bij Shownieuws. "Dat kan ook niet, want alles is al opgenomen. Maar je kan wel in de montage dingen bijvoorbeeld versnellen of vertragen."

Hoewel de meningen verdeeld zijn, kijkt de presentatrice nog steeds enorm positief terug op de onames. "Ik vond het ontzettend leuk", zegt ze. "Zeker omdat het allemaal fysieke spellen zijn. Dat past me gewoon heel erg omdat ik gymleraar ben van origine."

Eerlijke moeder

Aan haar presentatiestijl gaat ze in ieder geval niets veranderen, want Hendriks wil op tv gewoon zichzelf zijn. "Ik krijg dat ook altijd wel terug. Stel dat dat niet zo zou zijn, dan is de eerste die aan de lijn hangt mijn moeder: 'Wat ben je aan het doen?' Maar dat heeft ze niet gedaan, dus ik hoop dat het dan ook zo overkomt", onthult ze.

De mening van haar moeder is belangrijk en altijd goudeerlijk. "Dan belt ze op en zegt ze: 'Het was hartstikke leuk, kind'. En dan vervolgens gaat ze allemaal opnoemen wat beter kan. Maar dat zijn moeders", zegt Hendriks met een lach.

WK voetbal

Hendriks zal zich de komende tijd weer meer richten op sport. In aanloop naar het WK gaat ze met haar talkshow op SBS6 naar Curaçao. Tijdens het eindtoernooi zal De Oranjezomer wel vanuit Nederland te zien zijn. Het programma wordt dan op vrijdag, zaterdag en zondag uitgezonden.

