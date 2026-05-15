Hoe zit het nou precies met tv-presentatrice Hélène Hendriks en voormalig voetbalcommentator Jack van Gelder? De twee rolden afgelopen week verbaal over straat. Daar lijken een hoop misverstanden aan ten grondslag te liggen. Hendriks legde vrijdag bij Vandaag Inside uit hoe de vlag er nu bij hangt.

Van Gelder was tijdenlang regelmatig te gast bij talkshows die door Hendriks worden gepresenteerd bij SBS 6, zoals De Oranjezomer en De Oranjewinter. Maar plots ontbrak Van Gelder, waarna er geruchten ontstonden dat het 75-jarige icoon van Studio Sport zich achter de schermen zou hebben misdragen.

Vakantie

Hendriks sprak dat tegen en zei op televisie aanvankelijk dat Van Gelder simpelweg op vakantie was. Daarna kwam ze met de verklaring dat Van Gelder en productiehuis Talpa geen overeenstemming konden bereiken over de exacte inzet van Van Gelder. Inmiddels heeft de befaamde commentator wel erkend dat hij een paar keer achter de schermen flink boos is geworden.

Meermaals gaf Hendriks aan dat ze het heel jammer vindt dat Van Gelder niet meer aanschuift. Echter vertelde Van Gelder in gesprek met Privé dat ze dit niet aan hem heeft laten merken. De ex-presentator vertelde hij zich 'weggemoffeld' voelde. Hij vertelde dat hij heel goed met de presentatrice kon opschieten, maar dat hij wel 'teleurgesteld in haar is', omdat hij bijna niets meer van haar heeft gehoord. Ook weer later erkende Van Gelder dat hij een gemist telefoontje van Hendriks tegenkwam op zijn toestel.

Tikje

Hendriks was vrijdag te gast bij Vandaag Inside, waar presentator Wilfred Genee nog ontbrak en werd vervangen door Thomas van Groningen. Inmiddels heeft Van Gelder bij Shownieuws gezegd dat hij toch niet meer teleurgesteld is in Hendriks. "Soms krijg je een tikje in medialand", zegt Hendriks.

"Als het terecht is, moet je je mond houden. Maar dit tikje is redelijk onterecht. Dat vind ik wel lastig, even. Ik heb eigenlijk geen zin om erop te reageren. Hij vergeet één heel belangrijk detail: hij heeft zelf de deur dichtgetrokken. Hij zei dat hij niet meer wilde. Dat had te maken met het aantal beurten. Dat is zijn keuze. Als je je dan later bedenkt, kan ik niet bij Talpa hemel en aarde bewegen om het te veranderen."

Nu even niet

Hendriks geeft aan dat er belangrijkere problemen zijn in de wereld. "Het is gebeurd", zo wil ze het onderwerp afsluiten. René van der GIjp en Johan Derksen wilden echter alle details nog uitpluizen. Ze liet nog los dat zij en Van Gelder telefonisch contact hebben gehad. "Hij wil graag lunchen en koffie. Dat zal vast nog wel komen, maar nu even niet", zei ze.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover