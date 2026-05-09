Sportpresentatrice Hélène Hendriks heeft voor een nieuw programma een uitstapje naar entertainment gemaakt. Ze presenteert De StaatsLoterij Show, dat zaterdag voor het eerst te zien was op tv. De meningen van kijkers zijn niet mals.

De spelshow was jaren geleden al te zien op tv, destijds gepresenteerd door Marc Klein Essink, maar is nu nieuw leven ingeblazen met Hendriks. Ze was erg enthousiast over de opnames, maar kijkers reageren op sociale media niet zo positief. "De nieuwe versie komt heel onnatuurlijk over. "

'Wie presenteert nou werkelijk?'

"Oh nee. Het wordt zo'n 'American Ninja Warrior'-achtige show met van die filmische effecten en 10 kilo voice-over tussendoor", klaagt iemand op X. "Echt heel veel uitleg." Een andere kijker vindt de rol van Hendriks ook niet zo goed uit de verf komen. "Eerlijke vraag: wie presenteert dat programma nou werkelijk? Hélène Hendriks of de voice-over?"

"Hélène heeft de vroegere shows niet gekeken en dat merk je", wordt ook gereageerd. "Gezellig doen, kandidaten maar blijven supporten en amper spanningsopbouw. Iets wat in de 90's en 05/06 wel was. Het presenteren van een strakke gameshow is nog steeds een vak."

Spanning

Kijkers zijn bovendien in verwarring over het spelverloop. Kandidaten spelen in koppels voor een geldbedrag van 100.000 euro. "Na een paar interviews tussen de spellen door zitten zij al in de halve finale, we hebben nog niets fatsoenlijks gezien! snap jij het nog?", schrijft iemand. Er is ook minder risico voor de deelnemers binnen het spel. "Vroeger was het gewoon 100.000 euro of niks." Nu kunnen kandidaten verschillende bedragen bij elkaar spelen.

"Was saai. En Hélène moet gewoon sport blijven doen", wordt op sociale media geconcludeerd. Hendriks verlengde onlangs haar contract bij SBS6 waar ze ook de talkshow De Oranjezondag presenteert en regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside. Daarnaast werkt ze voor Ziggo Sport, waar ze Europees voetbal presenteert.

Curaçao

Binnenkort reist ze samen met het VI-trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen naar Curaçao. Daar zullen de talkshows van SBS6 in aanloop naar het WK voetbal worden opgenomen.

