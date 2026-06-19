Noa Vahle reist tijdens het WK voetbal als verslaggeefster door heel Amerika. Maar daarbij kwam ze voor een onaangename verrassing te staan. Ze beleefde angstige momenten onderweg naar speelstad Dallas, maar gelukkig was er 'een wildvreemde kerel' om haar te steunen.

Het WK voetbal wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het Nederlands elftal heeft een thuisbasis in Kansas City, maar heeft ook wedstrijden in Dallas en Houston. Vahle reist met hen mee, maar dat doet ze niet graag.

Ze heeft namelijk vliegangst, zo onthult ze in de podcast HNM. En dan wordt het WK ook nog gehouden in een seizoen met veel grote stormen in Amerika. Haar vlucht naar Dallas werd daarom ook gecanceld. "Nou oke, dan denk je al: en nu? Want wij moesten naar Dallas voor de persconferentie met de bondscoach. Die hebben we uiteindelijk ook niet gehaald."

'Toen ging mijn hart al harder kloppen'

"Wat bleek nou: er was een storm geweest en het vliegtuig was daar doorheen gevlogen en best flink beschadigd. Die wilde dus niet meer opstijgen", vervolgt ze. "Ik heb een beetje vliegangst dus toen ging mijn hart al wat harder kloppen."

Zeven uur later ging er een andere vlucht naar Dallas. "Dus ik zit daar bij die gate te wachten, weer een uur vertraging. Op een gegeven moment werd er omgeroepen: 'Ladies and Gentleman, er komt een storm aan. Je moet zo snel mogelijk boarden'. Toen dacht ik: ik ga niet", zegt Vahle stellig. "Ik ga daar niet in zitten."

'Wildvreemde kerel'

Toch stapte ze uiteindelijk aan boord, maar met flinke tegenzin. "Ik heb het anderhalf uur zo spannend gevonden", zegt de 26-jarige. "Ik hou daar helemaal niet van. Ik zat naast een wildvreemde kerel en ik greep op een gegeven moment ook zijn hand enzo. Hij was heel erg aardig, maar het was wel een beetje een ongemakkelijk momentje."

Haar collega Hélène Hendriks kan er wel om lachen. "Zo bang", zegt zij. "Ik zat bijna bovenop hem", grapt Vahle.

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