De Oranjezomer is inmiddels alweer een tijdje uitzendingen aan het maken op Curaçao. Daar ontvangt presentatrice Hélène Hendriks enkele vaste gasten en wordt er vooruitgeblikt op het WK voetbal. Vaste gast Dave Maasland zorgde echter voor verbazing bij zijn tafelgenoten en kreeg de ludieke bijnaam 'Don Curaçao'.

In navolging van Vandaag Inside is nu De Oranjezomer twee weken lang uitzendingen aan het maken op Curaçao. Hélène Hendriks bespreekt daar de actualiteit met vaste gasten als Rutger Castricum, Theo Janssen en Dave Maasland. Donderdag werd er voor hilariteit gezorgd tijdens de uitzending toen het leven van 'feestbeest' Maasland werd besproken.

'Don' Curaçao

Maasland, die werkt als cyberspecialist en verder commissaris is bij voetbalclub Sparta, begon eerst nog over de leuke sfeer op het eiland. "We spraken gisteren met wat locals en die zeiden: ook als we er met 0-3 tegen Duitsland vanaf gaan, zijn we nog tevreden. Ze vinden het fantastisch", aldus Maasland. Hij is alweer een tijdje vrijgezel en staat dus open voor een leuke avond. "Inmiddels is het wel bekend dat ik van een feestje houd, en alles op Curaçao is een feestje."

Dat lokte wel een opmerkelijke reactie uit van Castricum. "Hij heeft zich echt ontpopt als een soort Don Curaçao", liet de PowNed-presentator weten. "Het begint met karaoke en het eindigt met een zwembad vol met naakte vrouwen." Dat was volgens Maasland wel ietwat 'aangedikt' en zeker 'niet waar'.

Feestbeest

Castricum bleef echter doorgaan met plagen. "Elke keer als je hem spreekt en hij neemt op, hoor je ergens een beat op de achtergrond", meende hij. "Ik zag gister al die ingehuurde dames bij hem en dacht: 'daar wil ik niet bij zijn'." Het laatste woord was echter voor 'Don' Maasland.

"En jij ging snel stiekem naar huis Rutger. Dus je komt wel, maar zegt dan na tien minuten dat je een beetje moe bent." Presentatrice Hendriks begrijpt wel dat Maasland zich af en toe een beetje loslaat. "Geniet er maar lekker van, joh. Wat kan het jou schelen", besluit ze. Het blijkt dus maar dat in elk geval niet alleen het weer voor blije gezichten zorgt op Curaçao.

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