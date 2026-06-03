Hélène Hendriks is met haar programma De Oranjezomer neergestreken op Curaçao om daar twee weken uitzendingen te maken. Dat doet ze met een aantal wisselende gasten. Theo Janssen stond echter met zijn mond vol tanden toen hij probeerde om een vraag van Hendriks te ontwijken.

In navolging van Vandaag Inside wordt de komende twee weken talkshow De Oranjezomer uitgezonden vanaf het zonnige Curaçao. Presentatrice Hélène Hendriks bespreekt daar zowel de actualiteit als het laatste sportnieuws. Ook oud-voetballer Theo Janssen is meegereisd, maar schrok plots toen Hendriks hem een opvallende vraag stelde.

Voorbeeld als coach

Uiteraard bespreekt de tafel ook de situatie rondom het Nederlands elftal en bondscoach Koeman. Janssen is natuurlijk zelf coach, hij was dit jaar trainer van De Treffers uit Groesbeek, en er werd hem gevraagd naar zijn voorbeeld uit het trainersgilde. "Ik heb veel coaches meegemaakt, waaronder Ronald Koeman", begint het clubicoon van Vitesse. "Hij begon zijn loopbaan als trainer bij Vitesse en toen was hij eigenlijk nog heel veel speler."

"Koeman was echt een manager", vervolgt Janssen, die wel het een en ander heeft geleerd van de huidige bondscoach. "Dat is iets wat ik een beetje heb overgenomen. Een beetje erboven zweven en af en toe ertussen komen. Je moet heel veel vrijheid geven aan de mensen die er net wat meer verstand van hebben dan jij."

Mond vol tanden

Maar dan vraagt vaste tafelgast Rutger Castricum uit het niets wat Janssen dan precies van Koeman vindt. "We hebben dus een goede bondscoach, vindt jij?" Die vraag had de oud-voetballer niet zien aankomen. "We hebben een goede manager", reageert hij. "We hebben een heel goede manager en dan is het belangrijk dat je de juiste mensen eromheen hebt."

Even stond Janssen met zijn mond vol tanden, waar Hendriks snel op toehapt. "Je lult je er goed uit", grapt de presentatrice. "Daarom zit ik ook hier aan tafel toch?", antwoordt Janssen vervolgens met een knipoog. Wel lukt het hem net aan om dat op een politiek correcte wijze te bewoorden.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover