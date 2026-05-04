Het Ibiza-tripje van landskampioen PSV in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Ajax deed veel stof opwaaien. Trainer Peter Bosz doet nu een boekje open over de boodschap die hij de spelers meegaf op het Spaanse feesteiland. Dat roept herinneringen op bij oud-voetballer Wim Kieft.

PSV werd al een maand geleden kampioen van de Vriendenloterij Eredivisie. Dat werd uitgebreid gevierd met een huldiging én een vakantie naar Ibiza. Voorafgaand aan het uitduel met Ajax vertrok de selectie naar het Spaanse eiland. Er kwam wel wat kritiek op het uitje in de media. Zouden de spelers nog wel scherp zijn in Amsterdam?

'Nul regels'

Bosz doet in Rondo een boekje open over de trip. Er wordt hem gevraagd of hij zijn spelers nog regels heeft meegegeven op Ibiza. "Nul regels", antwoordt hij stellig. Analisten Wim Kieft en Wesley Sneijder moeten daar om lachen.

'Kijk maar wat je doet'

"Je kan op Ibiza wel regels meegeven, maar dat wordt heel erg lastig denk ik", zegt Sneijder. Kieft herinnert zich ook nog wel een tripje na het kampioenschap onder Guus Hiddink. Ze moesten daarna een wedstrijd in Mexico spelen. "Wij gingen daar vier of vijf dagen heen, best heel lang. En pas op de laatste dag was die wedstrijd. Dus Guus zei: 'Het enige waar we samenkomen is het ontbijt en kijk maar een beetje wat je doet.'"

"Maar het was heel hoog ook daar", schetst hij de omstandigheden tijdens de wedstrijd. "De ene na de andere die viel om op dat veld. Toen verloren we met 4-0." Dat had nog wel gevolgen. Volgens Hiddink werden de sponsors namelijk boos om die wanvertoning. "Die willen natuurlijk dat je je representeert daar. Maar ja, hou ze maar eens tegen", aldus de ex-toptrainer.

PSV speelde zondag 2-2 gelijk tegen Ajax na een late gelijkmaker van Mika Godts. Voor Ajax was het duel nog wel van belang in de strijd om plek twee. Die is nu in bezit van Feyenoord met 61 punten. NEC heeft 56 punten en Ajax en FC Twente volgen met een totaal van 55.