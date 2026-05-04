Voormalig topvoetballer Wim Kieft (63) heeft vier seizoenen in Italië gespeeld, waaraan hij een levenslange interesse in de Serie A heeft overgehouden. Onlangs begon hij met een nieuwe job: co-commentator bij wedstrijden uit de hoogste Italiaanse profcompetitie. Dat ging in het begin soms moeizaam.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp komt de activiteit van de oud-topaanvaller ter sprake. Het schijnt dat er klachten binnen waren gekomen over zijn bijdrage, omdat Kieft te veel in de mictofoon hijgt. De Amsterdammer erkent dat hij schuldig is aan dat feit. Maar hij heeft zijn microfoontechniek inmiddels verbeterd.

Even wennen

Kieft legt uit: "Ja, dat wás hè? Mensen moeten even aan je wennen, voordat ze doorhebben wat voor intelligente dingen je allemaal roept", zegt hij, waarna hij uitlegt dat het ligt aan zijn ademhaling. Schrijver Michel Egmond grapt: "Je zit de hele tijd in die microfoon te hijgen, deze aflevering wordt u aangeboden door het astmafonds."

Kieft, met met 1988 Europees kampioen met Oranje, verwijst ernaar dat het al een tijdje geleden was dat hij commentaar had gegeven bij voetbalwedstrijden. "Maar nu was ik er even uit. Maar als je wat gezegd hebt, moet je je knop even uitdrukken. Dat doe ik nu. Sindsdien is het een en al lof wat ik over me heen krijg."

Apneu

De kwestie omtrent ademhaling hangt samen met een aandoening waaraan Kieft lijdt: apneu. Dat houdt in dat de ademhaling een paar seconden wordt onderbroken. Bij slaapapneu zijn er periodes van luid snurken gevolgd door een apneu (stilte) en vervolgens luid gesnuif of snakken naar adem.

Om zijn apneu te lijf te gaan heeft Kieft een soort beugel gekregen. Daarover zegt hij: "Maar aan die beugel zit een stokje dat je huig omlaaghaalt, het is net alsof je de hele dag moet kotsen."

Kunstknie