Voormalig succescoach Guus Hiddink werd in zijn carrière vaak geprezen om zijn omgang met spelers. Hij probeerde zijn selectie altijd optimaal te motiveren, zo ook in zijn tijd bij PSV. Daar haalde hij een trucje uit om het beste uit Romario naar boven te halen. "Als je terugkijkt, fantastisch."

Hiddink onthult in de Sportnieuws.nl-podcast Gameplan dat hij in zijn tijd als trainer soms bewust de strijd aanging met spelers uit zijn selectie om meer vechtlust te creëren in de ploeg. Dat deed hij ook bij Romario tijdens zijn succesvolle eerste periode als hoofdtrainer bij PSV tussen 1987 en 1990. Daarin won hij de Europacup I, werd hij drie keer landskampioen en won hij drie keer de beker.

De Braziliaanse spits kwam in 1988 naar PSV en groeide met 98 goals in 109 wedstrijden uit tot een icoon in Eindhoven. Maar Hiddink moest hem wel scherp houden. "Een grote naam die ook af en toe zijn eigen wedstrijdjes speelde en niet te veel mee dacht aan verdedigen en zo", vertelt hij. "En die moest ik een keer scherp hebben. Voor de wedstrijd tegen Boekarest moesten wij winnen, die hadden wij uit verloren."

'Ik heb hem dagen genegeerd'

"Ik heb hem een paar dagen genegeerd, zelfs niet opgesteld", onthult Hiddink. "Zelfs een wedstrijd thuis gelaten." Daar was Romario niet blij mee en hij wilde de trainer zijn ongelijk bewijzen. "De toppers gaan ook reageren en net-niet-toppers die gaan een verkeerde ruzie aan, weet je wel. Die gaan medelijden wekken en die krijgen een hanglipje."

"De toppers komen terug van: ik zal het je wel even laten zien vriend." Dat gebeurde dus ook bij de Braziliaan. "Ik heb hem drie dagen genegeerd en die wedstrijd won hij eigenlijk. Dan pakte hij de dribbels... Als je terugkijkt, fantastisch." Daardoor ging PSV door in Europa.

Excuses

Na afloop sprak Hiddink met Romario. "Ik heb een iets verkeerd trucje uitgehaald, ten koste van jou", gaf de coach toe. "Ik moet even mijn excuses aanbieden." Maar het voetbalicoon was niet verbaasd. "Hij zegt: ik had het al door, maar ik zal je laten zien wie hier de baas is in het veld. Kortom, een prima verhouding. Maar je gaat wel zoeken naar iets", besluit Hiddink met een lach.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen. Ze gaan dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink in gesprek met oud-minister en ondernemer Klaas Dijkhoff (founder bij SUE & The Alchemists).

