Het Nederlands elftal werd vorige week opgeschrikt door het overlijden van voormalig teammanager Hans Jorritsma. De ex-tophockeyer overleed na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd. Dat kwam hard aan bij Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder, die jarenlang met hem samenwerkten. "Die man verdient echt een standbeeld."

Jorritsma kende een rijke carrière als hockeyer. Hij speelde 65 interlands voor Nederland en nam deel aan de Olympische Spelen van 1976 in Montréal. Daarna werd hij bondscoach van Oranje. In 1988 won hij olympisch brons. Zijn grootste succes behaalde hij als trainer van Pakistan, waarmee hij in 1994 wereldkampioen werd ten koste van Nederland.

Na zijn periode in het hockey maakte Jorritsma de overstap naar sportkoepel NOC*NSF, waar hij als technisch adviseur van chef de mission André Bolhuis aan de slag ging. Zijn loopbaan in de sport sloot hij af bij de KNVB als teammanager van het Nederlands elftal. Die functie bekleedde hij van 1996 tot 2017. In die periode eindigde Nederland als tweede op het WK van 2010, als derde in 2014 en als vierde in 1998.

Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder geraakt door overlijden Hans Jorritsma

In de podcast Wes & Raf bespreken Van der Vaart en Sneijder het verlies van Jorritsma, die zij omschrijven als een "lieve man". "Bizar dat je het erover hebt en dat hij twee weken later overlijdt", zegt Van der Vaart. In de vorige aflevering werd de voormalig teammanager nog geprezen om zijn werk, en daar denken de oud-internationals nog altijd hetzelfde over. "Deze man was écht — en ik denk dat ik namens alle spelers en trainers spreek — ongelooflijk. Hij was vroeger hockeytrainer, maar bemoeide zich nooit met de coaching. Hij dacht puur aan ons welzijn: mooie hotels, goed eten, noem maar op."

Sneijder vult hem aan: "Het ontbrak ons echt aan niets. Dat is fijn, zeker als je zes weken met elkaar op een toernooi zit. Alles was tot in de puntjes geregeld, en dat was echt dankzij hem. Die man verdient een standbeeld in Zeist. Daar staan allemaal voetballers, maar ze zouden er eentje voor hem moeten neerzetten. Misschien is dit een mooi moment voor de KNVB om daar eens over na te denken."

De twee voormalig internationals komen woorden tekort om Jorritsma te omschrijven. "Niets was hem te veel, je kon hem altijd bellen", aldus Van der Vaart. Sneijder knikt instemmend: "Hij regelde alles, ook voor je familie. Hij stond voor iedereen klaar en stond heel dicht bij ons als spelers."

Volgens Van der Vaart zorgde Jorritsma er altijd voor dat het de spelers aan niets ontbrak. "We speelden op plekken als Moldavië en Noord-Macedonië, maar de hotels en het eten waren altijd top. Hij gooide gewoon de koks eruit en zette die van ons erin", herinnert hij zich. Sneijder besluit: "Soms kwamen we in landen waarvan je dacht: dit ziet er niet best uit. Maar zodra je bij het hotel aankwam, leek het alsof het net nieuw was. Hij wist overal weer een fantastische plek voor ons te regelen."

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