De sportwereld werd vrijdag opgeschrikt door het overlijden van voormalig teammanager Hans Jorritsma van het Nederlands elftal. Wesley Sneijder werkte in die hoedanigheid lang met hem samen en komt met een prachtig eerbetoon aan een 'bijzonder mens'. "Op hem kon je altijd bouwen."

De familie van Jorritsma, die in de vorige eeuw furore maakte bij het Nederlands hockeyelftal, maakte zijn overlijden vandaag bekend. Hij was al een periode ziek. Veel voetballers kennen hem in zijn rol als teammanager van het Nederlands elftal. In die rol fungeerde Jorritsma van 1996 tot en met 2017, waarin hij ook diverse eindtoernooien meemaakte. Voor Wesley Sneijder was hij vrijwel zijn gehele carrière bij het Nederlands elftal de manager.

'Veel meer dan een teammanager'

Sneijder komt op zijn eigen Instagram met een indrukwekkend eerbetoon aan Jorritsma, met wie hij zo lang samenwerkte. "Jarenlang heb ik met Hans mogen samenwerken bij het Nederlands elftal. Hij was veel meer dan een teammanager", begint de oud-voetballer. "Hans was iemand op wie je altijd kon bouwen."

"Hij zorgde ervoor dat alles in de puntjes geregeld was, zodat wij ons volledig konden richten op het voetbal", vervolgt Sneijder. Hij werd in 2010 tweede en in 2014 derde met het Nederlands elftal, waarbij Jorritsma fungeerde als manager. "Niet was hem te veel. Altijd betrokken, altijd aanwezig en altijd met aandacht voor de spelers en staf. Achter de schermen was Hans van onschatbare waarde voor Oranje."

'Bijzonder mens'

"Ik kijk met veel warmte en respect terug op onze gezamenlijke jaren", aldus een emotionele recordinternational. "We verliezen niet alleen een geweldige professional, maar vooral een bijzonder mens. Bedankt voor alles wat je voor Oranje en voor ons hebt betekend", besluit Sneijder. Hij richt zich ook nog tot de vrienden en familie van Jorritsma die hij sterkte wenst.

Naast zijn rol binnen de voetbalwereld was Jorritsma jarenlang één van de beste hockeyers van Nederland. Hij pakte als coach in 1987 de Europese titel en in 1990 de wereldtitel met Nederland. Ook als speler nam hij deel aan diverse eindtoernooien. Tijdens het WK in 1978 in Argentinië baarde hij nog opzien door de zilveren medaille te weigeren uit de handen van dictator Jorge Videla.

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