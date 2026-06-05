Het nieuws van het overlijden van Hans Jorritsma is ook bij het Nederlands elftal hard aangekomen. Jarenlang werkte de voormalig hockeyer als teammanager voor Oranje. Het zorgt ervoor dat er een fraai eerbetoon aan hem komt op het WK.

Jorritsma werkte onder bondscoaches Guus Hiddink, Frank Rijkaard, Louis van Gaal, Dick Advocaat, Marco van Basten, John van 't Schip, Bert van Marwijk en Danny Blind. Dat deed hij tussen 1996 en 2017. Vrijdag werd bekend dat Jorritsma op 77-jarige leeftijd was overleden na een periode van ziekte. Onder anderen assistent-bondscoaches Wim Jonk en Ruud van Nistelrooij maakten hem nog mee, evenals speler Memphis Depay.

"De KNVB is Jorritsma dankbaar voor zijn inzet, zijn inzichten en zijn warme betrokkenheid bij het Nederlands elftal", schrijft de voetbalbond. "Wij wensen zijn familie, vrienden en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies."

Minuut stilte op trainingskamp

Het Nederlands elftal verblijft momenteel in New York, waar het een tussenstop maakt voordat het naar Kansas City (de thuisbasis) vertrekt. Daar traint de ploeg van bondscoach Ronald Koeman vrijdag voor het eerst. Die oefensessie wordt voorafgegaan met een minuut stilte voor de overleden Jorritsma.

Trainingsveld Oranje in Orangeburg, voorstadje van New York. Normaal de accommodatie van New York City FC, de club van Pascal Jansen.



Eerste training Oranje begint hier straks met een minuut stilte voor Hans Jorritsma, de overleden oud-teammanager van Oranje. 🦁 pic.twitter.com/ccmpdnhwwT — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) June 5, 2026

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Dankwoord van Wesley Sneijder

Jorritsma maakte behoorlijk succesvolle WK's mee met Oranje. In 2010 was hij er in Zuid-Afrika bij toen Nederland de WK-finale van Spanje verloor, vier jaar later was er een bronzen plak. Beide keren was Wesley Sneijder er bij. Hij plaatste op Instagram een emotioneel betoog voor Jorritsma. "Hij was veel meer dan een teammanager", begon de oud-voetballer. "Hans was iemand op wie je altijd kon bouwen."

Volgens Sneijder was door Jorritsma alles tot in detail geregeld. "Niets was hem te veel. Altijd betrokken, altijd aanwezig en altijd met aandacht voor de spelers en staf. Achter de schermen was Hans van onschatbare waarde voor Oranje."

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