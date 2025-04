Jake Paul feliciteert 'gekke gans', Jutta Leerdam trapt ook in 1-aprilgrap: 'Mag ik ook?'

Logan Paul, de grote broer van Jake Paul, is op 1 april 30 jaar oud geworden. Een dag met een dubbele betekenis voor de Amerikaanse influencer. Aan de ene kant krijgt hij lieve felicitaties, ook van zijn veelbesproken broertje. Maar die kan het ook niet laten om op de 'grappendag' zijn broer te pesten.

In een vliegtuig houdt Jake Logan voor de gek. Hij deelt 'mond-deodorant' uit van zijn merk W. Logan gelooft zijn ogen niet en neemt na veel aarzelen het doosje aan. Bij het openen daarvan ziet hij dat het een soort pepermuntjes zijn en heeft hij de 'grap' door. Jake's verloofde Jutta Leerdam zit tegenover hem en heeft niet door wat er allemaal gebeurt. "Is het echt mond-deodorant? Mag ik ook?", vraagt de Nederlandse topschaatsster.

'Gekke gans'

Jake zegt daarna snel dat het een 1-aprilgrap is en lacht er nep bij. Voor hem is het momentje schijnbaar geslaagd. In een Instagram-post daarvoor staat Jake eerst positief stil bij de dertigste verjaardag van zijn broer Logan en feliciteert hij hem. "Fijne dertigste verjaardag jij gekke gans. We winnen altijd als een team. Wat een avontuur is het geweest en gek genoeg is dit avontuur ook pas net begonnen. Ik hou van je, broer", plaatst hij bij een jeugdfoto van de twee met gouden medailles om hun nek.

De verjaardagswens van Jake Paul aan zijn broer Logan. ©Instagram

Verstoorde relatie

De Amerikaanse broers staan momenteel flink in de schijnwerpers vanwege hun nieuwe realityshow. In Paul American, die in Nederland elke donderdag een nieuwe aflevering krijgt op HBO Max, worden Jake en Logan 24/7 gevolgd door camera's. In de eerste aflevering, die eind maart verscheen, zagen de kijkers al dat de relatie tussen Jake en Logan niet altijd fijn is. De jongste van de twee gaat zichtbaar gebukt onder de dominantie van Logan.

Jutta Leerdam

De Nederlandse topschaatsster Leerdam is ook veel in beeld en aan het woord in de realityserie. Zij trok na de WK afstanden meteen naar Puerto Rico, waar Jake in een enorme villa woont. In het Amerikaanse territorium brengt ze haar vakantie door. In haar eerste vrije tijd in maanden werd ze door Jake meteen ten huwelijk gevraagd. Ze zei 'ja' en kreeg een enorme ring om haar vinger.