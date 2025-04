Krachtige boodschap van Jutta Leerdam valt niet in de smaak: 'Het is duidelijk dat ze het daarvoor doet'

Jutta Leerdam is nog steeds helemaal in de wolken nadat Jake Paul voor haar op zijn knie ging. Zij geeft aan haar vrouwelijke volgers op TikTok mee dat zij geen genoegen moeten nemen met een man die hen niet op waarde schat.

'Girl, move on', begint Leerdam haar TikTok. 'Er is ergens een man die je op waarde schat, aandacht heeft voor alles waar je van houdt en je behandelt als de prinses die je bent.' Daarmee doelt ze op haar eigen verloofde Jake Paul, zo is te zien in de bijbehorende video. De bijtekst luidt: 'Van meisje tot meisje: jouw persoon is 'daar' ergens.'

Ze heeft een compilatie gemaakt van allerlei beelden rondom de verloving. Zo zien we Leerdam juichen met haar verlovingsring om, Paul de Nederlandse topschaatsster op het strand dragen en een stukje video waarin Leerdam haar ouders in de armen vliegt. De Amerikaanse bokser had Ruud en Monique Leerdam als verrassing in laten vliegen na het heuglijke moment.

Geld, geld en nog eens geld

Waar de reacties normaal gesproken énorm lovend en supportend zijn richting Leerdam, is dat nu (in sommige gevallen) anders. Volgers zijn bang dat zij het voor het vele geld van de influencer doet. 'Hij heeft het geld om het memorabel te maken', schrijft iemand. En een ander: 'Het is duidelijk dat ze er niet voor Jake is, maar voor het geld.'

Leerdam wist tot nu toe altijd meer dan prima haar eigen boontjes te doppen. Als uithangbord van het schaatsen wereldwijd - en met liefst vijf miljoen volgers op Instagram en nog eens 1,7 miljoen op TikTok - verdient zij ook het nodige geld. Bij de afgelopen WK afstanden schreef zij nog zo'n 8600 euro bij met drie medailles, bij de World Cup stokte de teller op ongeveer 9000 euro.

Belangrijk schaatsjaar

Voor Leerdam komt er een belangrijk schaatsjaar aan. Het wordt zelfs haar laatste seizoen, als we Paul mogen geloven. De 26-jarige sprintster wil goud winnen op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen van Milaan. Daarna zou het stel willen beginnen aan kinderen, zei de bokser in zijn eigen realityshow Paul American.