Kwetsbare Jake Paul heeft zichtbaar last van zijn dominante broer Logan: 'Ik ben een klootzak'

Er zijn weinig broers die zo openlijk met elkaar ruziën als de Amerikanen Jake en Logan Paul. Ze schelen een jaar van elkaar en groeiden dus ook qua ontwikkeling en interesses 'naast' elkaar op. In de splinternieuwe realityshow Paul American wordt pijnlijk duidelijk hoe de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam gebukt gaat onder zijn dominante broer Logan.

De Pauls zijn inmiddels 28 en 29 jaar oud en zitten in een nieuwe fase van hun leven. Logan is net een half jaar vader van zijn eerste kind en Jake Paul is net verloofd met Leerdam. Beide zijn ze actief als vechtsporter. Jake als bokser en Logan als show-worstelaar. Maar ze verwierven hun status als influencers, als grote YouTubers. In Paul American geven de broers een inkijkje in hun voortdurende onderlinge strijd.

'Openhartige' Jutta Leerdam doet pikante uitspraak en vergeet de camera in eerste aflevering realityshow Kijkers van de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American moesten er even op wachten, maar toen kwam Jutta Leerdam luid en duidelijk in beeld. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van Jake Paul en laat zich meteen gelden.

Kwetsbare Jake Paul

Zo maakt Logan pijnlijk duidelijk dat zijn best gekeken video op zijn kanaal een disstrack over zijn broertje Jake is. Met bijna 300 miljoen pageviews staat die verreweg op nummer 1, met meer dan 200 miljoen kijkers meer dan de daarna best bekeken video. In die rap, waarin Jake belachelijk wordt gemaakt, wordt de ex-vriendin van Jake erbij gehaald door zijn broer. Zeven jaar na dato doet die video nog steeds pijn bij de jongste van de twee, die zich van zijn kwetsbare kant laat zien.

'Ik probeer dat te verdringen'

"Die relatie was een knipperlichtrelatie. Logan was jaloers dat ik de knappe vrouw had gevonden. Ik weet niet of ik dat al heb... of ik dat...", stottert hij met tegenzin. "Ik probeer dat te verdringen", is Jake duidelijk geëmotioneerd. Moeder Pam hamerde er bij de jongens op dat ze elkaar moesten steunen als broers, maar dat was tegen dovemansoren van twee rebellerende twintigers gericht. "Ze verdienden veel meer geld dan ik." Ook vader Greg had er moeite mee. "Wat ze elkaar aangedaan hebben, maak je niet ongedaan." Logan geeft toe dat hij zich ervoor schaamt als hij er op terugkijkt.

Paul American: op deze streamingdienst kijk je wekelijks naar realityshow Jake Paul, met Jutta Leerdam Jutta Leerdam heeft een grote rol in de nieuwe realityshow Paul American. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van de Amerikaanse influencer Jake Paul. Zijn familie staat centraal in de serie en dus komt Leerdam ook veel voorbij. Hier lees je alles wat je moet weten van Paul American.

'Dat zouden broers niet moeten doen'

Later in de eerste aflevering van Paul American wordt ook een boos telefoontje van Jake naar broer Logan opgenomen en uitgezonden. Hij is hoorbaar boos als hij beelden heeft gezien van Logans podcast, waarin hij met Jake's aartsrivaal KSI het gevecht tegen Mike Tyson belachelijk maakt. "Logan ondermijnt me elk moment dat hij kan. Hij zit met mijn grootste vijand en praat slecht over mijn gevecht. Dat zouden broers niet moeten doen."

Trippend van de drugs kreeg Jake Paul visioen over Mike Tyson: 'Wij zijn verbonden met elkaar' Het idee van Jake Paul om tegen bokslegende Mike Tyson te vechten afgelopen november, kwam bij de Amerikaanse influencer op toen hij aan het trippen was van de drugs. Dat onthult Paul in de eerste aflevering van zijn eigen realityshow Paul American.

'Waarom behandelt hij mij zo?'

Jake verwijt Logan dat hij het gevecht tegen de bokslegende onderuit haalt. In het telefoongesprek horen de kijkers Jake zijn broer aanvallen, die probeert tegengas te geven. "Je waardeert me niet. Er wordt al zoveel slechts over dit gevecht gezegd, er ontstaan roddels die verspreid worden door mijn eigen broer", nog voor het gesprek voorbij is, hangt Jake op. "Ik snap niet waarom Logan mij zo behandelt. Hij probeert me elke keer onderuit te halen." Logan weet waardoor het komt: "Jake is stoer, maar ook gevoelig. En ik ben een klootzak. Die combinatie werkt niet."