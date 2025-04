Jake Paul negeert Jutta Leerdam in 'gekste testament ooit': 'Je moet het accepteren'

De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is sinds kort verloofd met Jake Paul, dat kan niemand zijn ontgaan. Toch ziet ze geen rooie cent van Pauls vermogen mocht hij onverhoopt komen te overlijden.

"Je moet de dood accepteren", is Pauls boodschap wanneer het beladen onderwerp ter sprake komt in zijn laatste podcastaflevering van BS w/ Jake Paul. "Ik heb zonder camera’s tegen mijn broer gezegd: ‘Als ik doodga, moet je mij in jouw huis opzetten in mijn Ferrari met een Staccato-pistool uit het raam’. Het stuur vastpakken met één hand en het geweer in mijn andere hand", schetst Paul de ietwat bizarre situatie.

Vaak vliegen met privéjet

Paul heeft een landhuis in Puerto Rico en moet vaak naar de Verenigde Staten. Hij reist dus heel wat af met zijn privéjet. Daar kleeft wel een angst aan. "We vliegen veel, daar zijn we wel bang voor. Als het vliegtuig begint te crashen, gaan wij freestylen." Hij of zijn podcastgenoot start dan de beat en de ander gaat rappen. "Het is een zekere dood, dus we gaan gewoon freestylen. Het (de dood, red.) is het lot."

'Gekste testament ooit'

Daardoor komt ook meteen Pauls testament ter sprake. Of zoals rapper en mede-podcastmaker betitelt: "Het gekste f*cking testament dat ik ooit heb gehoord." Bij Pauls dood gaat namelijk al het geld naar zijn oudere broer Logan. En dus niet naar Leerdam, die zelfs niet eens genoemd wordt.

"Mijn broer gaat het op de juiste manier verspreiden", denkt Paul. "Als ik het aan mijn vader geef, zal hij zeggen VAN MIJ! Mijn moeder zal er goed voor zorgen eigenlijk." Paul en de anderen schakelen vervolgens vlug weer door naar het volgende onderwerp, zoals eigenlijk de hele podcast van de hak op de tak springt.

Toch zal hier het laatste nog niet over gezegd zijn, Leerdam kennende. In de realityserie Paul American die onlangs is uitgekomen roemde haar verloofde haar 'Nederlandse directheid'.