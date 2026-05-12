Johan Derksen zou met zijn 77 jaar de reis naar Curaçao voor Vandaag Inside maar moeilijk kunnen verteren. Dat vreesde collega René van der Gijp. Maar 'de snor' van de populaire talkshow haalt in een reactie keihard uit naar de bezorgde ex-topvoetballer en doet zijn woorden af als 'klinkklare onzin'.

"Ik vind het persoonlijk klinkklare onzin”, zegt de analist tegen De Telegraaf als hem gevraagd wordt om te reageren op de aanstaande reis naar het Caribische eiland. Vanaf maandag 18 mei worden daar de uitzendingen van Vandaag Inside gemaakt met het vaste trio, in het kader van het aanstaande WK voetbal.

'René moet zich er niet mee bemoeien'

"Ik vind het heel aardig dat hij zich zorgen maakt over mij”, zegtDerksen. "Maar daar is geen enkele reden toe. René moet zich niet met mijn schema bemoeien. Als ik niet meer kan, zeg ik dat wel. Ik word weleens moe van Wilfred en René. En nee, ik ga niet zeggen waarom, dat weten zij wel.”

Derksen heeft al meermaals laten blijken niet te zitten wachten op de trip naar de andere kant van de wereld, puur om hetzelfde programma te maken als in de studio in Hilversum gedaan wordt. Toch gaat hij morrend akkoord omdat hij 'bij de commerciële tv werkt'. Maar over de gang van zaken is hij niet blij, bijvoorbeeld over het feit dat hij met zijn salaris ook nog eens 'maar' vier dagen hoeft te werken in plaats van vijf.

Hélène Hendriks doet drie dagen per week haar werk voor De Oranjezomer en neemt dus één dag over van VI. Derksen baalt ervan. "Dat is niet persoonlijk naar haar, want zij doet het goed. Maar ik vind het niet meer dan normaal dat wij met ons salaris sowieso vijf dagen per week werken. Ik ben dan wel 77 jaar, maar ik kan wel een uurtje werken per dag. Dat kost mij geen enkele moeite. René zit anders in elkaar. Hij wil zijn leuke leventje niet opgeven voor zijn werkzaamheden", doelt hij op de vrije woensdag voor de ex-voetballer.

Derksen onthult niet met 'sponsor' Corendon naar het eiland te zullen vliegen, maar in veel grotere luxe. "Ik vlieg met KLM in de businessclass. Ik ga privé niet opgevouwen zitten in een vliegtuig, en als ik voor mijn werk moet ook niet. Daarbij is het heel vervelend dat als je iedere dag op televisie bent, iedereen tegen je aan gaat zeiken.”

