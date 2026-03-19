De grote vakantie van SBS 6 krijgt steeds meer vorm. In aanloop naar het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Curaçao maken maar liefst twee populaire programma's tijdelijk de oversteek voor uitzendingen vanaf Curaçao. Presentatrice Hélène Hendriks weet al welke gasten ze meeneemt voor haar talkshow 'De Oranjezomer'.

Vandaag Inside én De Oranjezomer vertrekken naar het tropische eiland voor de kust van Venezuela om vanaf daar uitzendingen te maken. De reis is mede gesponsord door Corendon en is vooral bedoeld om het eiland aan te prijzen. Omdat het Nederlands elftal daar in juni in dezelfde tijdzone actief is op het WK voetbal, is Curaçao voor veel mediamakers een ideaal toevluchtsoord om dichtbij het WK te kunnen zijn. Zeker ook omdat er Nederlands wordt gesproken.

Bekende gezichten bij Vandaag Inside

De 'line-up' van zowel Vandaag Inside als De Oranjezomer heeft inmiddels vorm gekregen. Vanaf 18 mei is eerst VI aan de beurt. Naast het bekende trio Wilfred Genee, René van der Gijp en de mopperende Johan Derksen, gaan vaste gezichten Raymond Mens (Amerika-deskundige), Valentijn Driessen (Telegraaf-sportjournalist), Job Knoester (advocaat), Tina Nijkamp (televisie-expert), Merel Ek (politiek verslaggever), Dave Maasland (cyber-expert), Chris Woerts (sportmarketeer) en scheidsrechter Bas Nijhuis mee naar Curaçao. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De Oranjezomer van Hélène Hendriks

De laatste twee weken, tot 10 juni, wordt vervolgens gecoverd door Hélène Hendriks. Zij presenteert nu al wekelijks 'De Oranjezondag', maar krijgt in de sportzomer twee weken dagelijks haar eigen talkshow op SBS 6. Zij neemt oud-voetballers Theo Janssen en Youri Mulder mee om meer over het Nederlands elftal te kunnen praten. Naast de twee komen ook Rutger Castricum (programmamaker), Nicky van der Gijp (zoon van René en podcastmaker), defensie-expert Pieter Cobelens en entertainment-goeroe Victor Vlam langs bij het programma.

WK voetbal

De talkshows stoppen op het moment dat het WK voetbal begint. Op 11 juni om 21.00 uur is de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal is voor het eerst aan de beurt op 14 juni. Dan is de openingswedstrijd tegen Japan.