Johan Derksen (77) heeft een lange en rijke carrière in de media opgebouwd, uitmondend in zijn veelbesproken rol bij Vandaag Inside. Dat programma scoort regelmatig ruim 1 miljoen kijkers. Dat roept de vraag op, welk salaris daar tegenover staat voor 'De Snor'. In zijn podcast onthult Derksen dat.

De talkshow die we nu kennen als Vandaag Inside, heeft diverse andere gedaantes en namen gekend. Het begon allemaal in 2001, toen nog onder de naam Voetbal Insite, met, zoals de naam aangeeft, de focus op de gebeurtenissen op en langs de velden. Derksen had al warmgedraaid voor die versie van VI door mee te werken aan Sport aan tafel. De frequentie van Voetbal Insite was eenmaal per week.

In 2008 kwam er weer een variant op VI, namelijk Voetbal International, niet toevallig ook de naam van een voetbaltijdschrift. Derksen was lange tijd hoofdredacteur van het blad. Via de naam Veronica Inside en VI Vandaag zijn ze aanbeland bij de huidige naam Vandaag Inside. Het programma komt nu elke weekdag en weldra tijdens het WK voetbal zullen zelfs twee shows per dag op de buis komen.

RTL

Ondanks al die wisselingen is er een rode draad in de show: de verbale vaardigheden van Derksen. Hij kan mopperen als de beste, brandt alles en iedereen af en schudt de smeuige anektodes zo uit zijn mouw. Gezien de leeftijd van Derksen, en ook gezien hij het trucje nu al zo lang uitvoert, is het wel de vraag hoe lang het nog zo door zal gaan.

Er zijn geruchten dat RTL, het netwerk waarop VI al eerder te zien was, interesse heeft om Vandaag Inside over te nemen van SBS 6. In zijn podcast Groeten uit Grolloo gaat Derksen daar op in. "Peter Lubbers is directeur geworden bij RTL. Die hebben wij vroeger al meegemaakt en daarmee konden wij goed door een deur", zegt hij. "Maar dan willen allerlei mensen in Nederland hun plasje daarover doen. Die hebben dan een mening: ze vinden het een goed idee of ze raden het ons af, want het is een risico als je van zender verandert."

Salaris van Johan Derksen

Derksen ziet een overstap niet zitten. Hij wil John de Mol van Talpa trouw blijen. Ook is hij blij met de vrijheid die ze momenteel genieten bij het maken van VI. "Wij hebben er een succes van gemaakt, dan vind ik niet dat je zomaar over kunt lopen naar RTL omdat je daar eventueel wat meer zou kunnen verdienen", stelt hij.

En passant onthult Derksen wat hij nu verdient. "In deze fase waarin Nederland zich bevindt, dat heel veel mensen het financieel moeilijk hebben, vind ik het een grote stap om, als je bij Talpa een miljoen verdient, voor nog meer geld naar RTL te gaan. Ik vind het onfatsoenlijk", beredeneert hij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover